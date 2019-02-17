حملة طرد تستهدف مسلمي كشمير في أرجاء الهند

حذرت الهند من تصاعد التوترات الطائفية في أنحاء البلاد حيث يواجه الكشميريون الذين يعيشون خارج ولايتهم الطرد من مساكنهم والإيقاف عن العمل وهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي.

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عملية الهجوم التي تستهدف مسلمي كشمير في أنحاء الهند جاءت بعد قتل مهاجم انتحاري 44 شرطيا في كشمير.

مع عودة جثث رجال الشرطة شبه العسكرية الذين لاقوا حتفهم في الهجوم إلى العائلات في جميع أنحاء الهند في مطلع هذا الأسبوع، تجمعت حشود متحمسة تلوح بالعلم الهندي في الشوارع لتكريمهم ورددوا هتافات تطالب بالانتقام.

يواجه المسلمون في كشمير رد فعل عنيفا في الهند التي يغلب على سكانها الهندوس، لا سيما في ولايتي هاريانا وأوتاراخند بشمال البلاد.

وزارة الداخلية الاتحادية في الهند أصدرت تعليمات لجميع الولايات "لضمان سلامتهم وأمنهم والحفاظ على الوئام المجتمعي".

طلاب كشميريون في ولاية أوتاراخند قالوا إن أصحاب المنازل التي يقيمون بها طلبوا منهم تركها خوفا من تعرض المنازل لهجمات.

أسعار تذاكر السفر جوا إلى كشمير ارتفعت بشكل كبير بعد تصاعد التوتر.

وسائل إعلام محلية: تعرض طلاب كشميريين لاعتداءات على أيدي أفراد جماعات هندوسية يمينية في أوتاراخند.

الشرطة احتجزت رجلا كشميريا في مدينة بنغالور في الجنوب بموجب قانون الفتنة الذي يعود للحقبة الاستعمارية بسبب منشور على الإنترنت يزعم أنه يعبر عن دعم المتشددين.

الشرطة في ولاية جامو وكشمير إنها توفر الإقامة المؤقتة للأشخاص العائدين إلى كشمير.

الشرطة حثت الكشميريين على الاتصال بخطهم الساخن من أجل "المساعدة السريعة في حالة مواجهة أي صعوبات أو مضايقات".

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