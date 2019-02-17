ترمب يهدد بإطلاق سراح "دواعش أوربا"

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الدول الأوربية وخصوصًا بريطانيا إلى إعادة ومحاكمة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم الدولة والمعتقلين حاليًا في سوريا.

وحذر ترمب في تغريدة على تويتر، مساء السبت، من أن الولايات المتحدة قد تضطر "للإفراج عنهم".

ترمب على تويتر:

الولايات المتحدة تطلب من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والحلفاء الأوربيين الآخرين استعادة أكثر من 800 مقاتل من تنظيم الدولة أسرناهم في سوريا من أجل محاكمتهم.

الخلافة على وشك أن تسقط .. البديل لن يكون جيدا لأننا سنضطر للإفراج عنهم.

الولايات المتحدة لا تريد أن ينتشر هؤلاء المقاتلون في تنظيم الدولة في أوربا التي يتوقع أن يتوجهوا إليها.

نفعل الكثير وننفق الكثير.. حان الوقت كي يتحرك الآخرون ويقوموا بالمهمة التي هم قادرون تماما على الاضطلاع بها. ننسحب بعد تحقيق انتصار بنسبة مائة بالمائة على الخلافة.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them…….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2019

….The U.S. does not want to watch as these ISIS fighters permeate Europe, which is where they are expected to go. We do so much, and spend so much – Time for others to step up and do the job that they are so capable of doing. We are pulling back after 100% Caliphate victory! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2019

القضاء على تنظيم الدولة:

مصير مسلحي التنظيم وأسرهم، يثير حيرة الحكومات الأجنبية إذ لا تقبل الكثير منها استعادة مواطنيها، وسيكون من الصعب ملاحقتهم قضائيًا فيما لا تريد قوات سوريا الديمقراطية أيضًا أن تحتجزهم إلى أجل غير مسمى.

مصير البغدادي نفسه بقي غامضًا وهو زعيم يقود التنظيم منذ 2010 عندما كان فصيلًا سريًا منشقًا عن تنظيم القاعدة في العراق.

تأتي دعوة ترامب بينما توقعت قوات سوريا الديمقراطية الكردية المدعومة من واشنطن الإعلان رسميًا عن القضاء على تنظيم الدولة في شرق البلاد خلال أيام.

إعلان قوات سوريا الديمقراطية، جاء غداة تأكيد الرئيس الأمريكي أنه سيتم الكشف في "غضون 24 ساعة" عن معلومات مهمة تتعلق بـ"نجاحنا في القضاء على الخلافة" التي أعلنها التنظيم في 2014 في مناطق واسعة في سوريا والعراق المجاور".

إعلان الانتصار رسميًا يمنح الفرصة أمام ترمب لتنفيذ قراره بسحب كل القوات الأمريكية من شمال سوريا؛ إلا أن نائب الرئيس مايك بينس قال السبت إن بلاده "ستواصل ملاحقة" فلول التنظيم رغم قرب انسحاب قواتها من سوريا.

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن قرب آخر معاقل تنظيم الدولة (رويترز)

استكمال المهمة:

في نفس الوقت، دعا بنس الدول الأخرى لاستكمال المهمة بعد سحب القوات الأمريكية.

على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، قال بنس للصحفيين إن الولايات المتحدة تريد من الدول الأخرى إرسال قوات والمزيد من الموارد للمساعدة في تأمين سوريا.

ترمب تعهد بسحب القوات الأمريكية من سوريا بعد تحقيق النصر على تنظيم الدولة على الأرض مما أثار تساؤلات بشأن مصير الحلفاء الأكراد لواشنطن والدور التركي في شمال شرق سوريا.

هزيمة وشيكة: