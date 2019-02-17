ترمب يهدد بإطلاق سراح "دواعش أوربا"

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الدول الأوربية وخصوصًا بريطانيا إلى إعادة ومحاكمة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم الدولة والمعتقلين حاليًا في سوريا.
وحذر ترمب في تغريدة على تويتر، مساء السبت، من أن الولايات المتحدة قد تضطر "للإفراج عنهم".
ترمب على تويتر:
الولايات المتحدة تطلب من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والحلفاء الأوربيين الآخرين استعادة أكثر من 800 مقاتل من تنظيم الدولة أسرناهم في سوريا من أجل محاكمتهم.
الخلافة على وشك أن تسقط .. البديل لن يكون جيدا لأننا سنضطر للإفراج عنهم.
الولايات المتحدة لا تريد أن ينتشر هؤلاء المقاتلون في تنظيم الدولة في أوربا التي يتوقع أن يتوجهوا إليها.
نفعل الكثير وننفق الكثير.. حان الوقت كي يتحرك الآخرون ويقوموا بالمهمة التي هم قادرون تماما على الاضطلاع بها. ننسحب بعد تحقيق انتصار بنسبة مائة بالمائة على الخلافة.
The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them……..
….The U.S. does not want to watch as these ISIS fighters permeate Europe, which is where they are expected to go. We do so much, and spend so much – Time for others to step up and do the job that they are so capable of doing. We are pulling back after 100% Caliphate victory!
مصير مسلحي التنظيم وأسرهم، يثير حيرة الحكومات الأجنبية إذ لا تقبل الكثير منها استعادة مواطنيها، وسيكون من الصعب ملاحقتهم قضائيًا فيما لا تريد قوات سوريا الديمقراطية أيضًا أن تحتجزهم إلى أجل غير مسمى.
مصير البغدادي نفسه بقي غامضًا وهو زعيم يقود التنظيم منذ 2010 عندما كان فصيلًا سريًا منشقًا عن تنظيم القاعدة في العراق.
تأتي دعوة ترامب بينما توقعت قوات سوريا الديمقراطية الكردية المدعومة من واشنطن الإعلان رسميًا عن القضاء على تنظيم الدولة في شرق البلاد خلال أيام.
إعلان قوات سوريا الديمقراطية، جاء غداة تأكيد الرئيس الأمريكي أنه سيتم الكشف في "غضون 24 ساعة" عن معلومات مهمة تتعلق بـ"نجاحنا في القضاء على الخلافة" التي أعلنها التنظيم في 2014 في مناطق واسعة في سوريا والعراق المجاور".
إعلان الانتصار رسميًا يمنح الفرصة أمام ترمب لتنفيذ قراره بسحب كل القوات الأمريكية من شمال سوريا؛ إلا أن نائب الرئيس مايك بينس قال السبت إن بلاده "ستواصل ملاحقة" فلول التنظيم رغم قرب انسحاب قواتها من سوريا.
استكمال المهمة:
في نفس الوقت، دعا بنس الدول الأخرى لاستكمال المهمة بعد سحب القوات الأمريكية.
على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، قال بنس للصحفيين إن الولايات المتحدة تريد من الدول الأخرى إرسال قوات والمزيد من الموارد للمساعدة في تأمين سوريا.
ترمب تعهد بسحب القوات الأمريكية من سوريا بعد تحقيق النصر على تنظيم الدولة على الأرض مما أثار تساؤلات بشأن مصير الحلفاء الأكراد لواشنطن والدور التركي في شمال شرق سوريا.
هزيمة وشيكة:
مدنيون فروا من المنطقة المحدودة الباقية تحت سيطرة تنظيم الدولة مع تقدم قوات سوريا الديمقراطية تحت غطاء من ضربات جوية أمريكية مكثفة على مدى الأيام الماضية.
على الرغم من أن مسلحين من تنظيم الدولة مازالوا يتحصنون في جيب في وسط الصحراء في سوريا وشكلوا خلايا سرية نائمة في مدن عراقية قادرة على شن هجمات جديدة إلا أن حكم التنظيم على الأرض في الوقت الراهن أوشك على الزوال بالكامل.
بذلك سينتهي إعلان دولة "الخلافة" الذي أطلقه أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم من مسجد في الموصل بشمال العراق في 2014 مستغلًا وقتها الفوضى في المنطقة.
التنظيم أقام على إثر ذلك نظاما للحكم يشمل محاكم وعملة وعلمًا وامتدت مناطق سيطرته في أوج قوته من شمال غرب سوريا إلى مناطق قرب العاصمة العراقية بغداد يقطنها ما يقدر بمليوني نسمة.