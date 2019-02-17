تبادَل معه الذكريات.. من هو الجنرال الإسرائيلي "زميل السيسي"؟

قال الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عاموس يدلين إنه التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وتبادلا معًا ذكريات عملها بالاستخبارات.

التفاصيل:

يدلين عبر صفحته بـ"تويتر"، السبت، إنه "تبادل مع السيسي ذكريات عصرهما في المخابرات العسكرية"، مرفقًا ذلك بصورة جمعته مع الرئيس المصري خلال مشاركتهما في المؤتمر.

يدلين أضاف: "أهنئ السيسي على خطابه المثير للإعجاب، وعلى تطوير العلاقات الاستراتيجية بين مصر وإسرائيل".

صفحتا "إسرائيل بالعربية" (تتبع الخارجية الإسرائيلية) و"إسرائيل في مصر" (تتبع سفارة تل أبيب بالقاهرة) احتفلتا عبر فيسبوك، باللقاء.

اللواء الإسرائيلي السابق والرئيس الحالي لمركز الأبحاث في جامعة تل أبيب INSS عاموس يادلين يحيي زميلة السابق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد كلمته في ميونخ https://t.co/NYc8S8Bwyc — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 16, 2019

الصفحتان أرفقا، صورة السيسي ويدلين ومن خلفهما وزراء ومسؤولين مصريين، خلال المؤتمر الدولي.

الصفحتان قالتا إن "اللواء الإسرائيلي السابق والرئيس الحالي لمركز الأبحاث في جامعة تل أبيب عاموس يدلين يحيي زميله السابق السيسي بعد كلمته في ميونخ".

ماذا قال السيسي؟

عدم تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ونهائية، يمثل المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

لابد من تضافر حقيقي لجهود المجتمع الدولي، لوضع حد طال انتظاره لهذا الصراع، وفقًا للمرجعيات الدولية ذات الصلة والمتوافق عليها، وإعمالًا لمبدأ حل الدولتين، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتُها القدس الشرقية.

دأبت في لقاءاتي مع المسؤولين الأوربيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة.

ثلاثون مليون مصري نزلوا إلى الشارع رفضًا للحكم الديني المبني على التطرف والتشدد والذي سيؤدي إلى حرب أهلية، (في إشارة إلى حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي).

أطالب بتضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التي تمارس الإرهاب، أو الدول التي ترى في غض الطرف عنه -بل وفي حالات فجة تقوم بدعمه- وسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية.

"إبادة" الأرمن:

السيسي في كلمته أيضًا تطرق إلى ما يعرف بـ "مذابح الأرمن" التي تثير حساسية شديدة لدى الأتراك.

السيسي: مصر استضافت في يوم من الأيام منذ مائة سنة أو أكثر الأرمن بعد المذابح التي تعرضوا لها.

السيسي: لدينا في مصر 5 ملايين لاجئ نستضيفهم، لا يقيمون في مراكز أو معسكرات إيواء، وحدث معهم كما حدث مع الأرمن منذ 100 عام، عندما استضافتهم مصر بعد المذابح التي تعرضوا لها.

تصريحات السيسي جاءت في خضم الجدل الساخن بين تركيا وفرنسا بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم 24 أبريل/نيسان يومًا لإحياء ذكرى إبادة الأرمن المزعومة، وهذا ما أثار ردود فعل غاضبة من طرف المسؤولين الأتراك.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علق ردًا على ذلك إنه قال لماكرون "إنه حديث العهد بالسياسة، وعليه تعلم التاريخ"، وأضاف مخاطبًا الرئيس الفرنسي "تاريخنا خال من الإبادات الجماعية".

من هو عاموس يدلين؟

عاموس يدلين

يدلين تولى رئاسة جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (آمان) بين عامي 2006 و2010، فيما تولى السيسي منصب مدير المخابرات الحربية بمصر خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2010 إلى أغسطس/آب 2012.

التحق بجيش الاحتلال الإسرائيلي عام 1970 ثم أصبح ضابطًا طيارًا حربيًا في سلاح الجو الإسرائيلي.

كان من ضمن الطيارين المشاركين في حرب أكتوبر/تشرين أول 1973 بين مصر وإسرائيل.

عام 1981 شارك في عملية "أوبرا" كطيار في الفريق الذي قصف المفاعل النووي في العراق.

شارك يدلين في الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982.

خلال خدمته في سلاح الجو الإسرائيلي، وصلت عدد ساعات الطلعات الجوية التي قام بها يدلين إلى حوالي 5000 ساعة طيران ونفذ 255 مهمة قتالية في الميدان.

قدمه حزب العمل الإسرائيلي عام 2015 كمرشح لمنصب وزير الدفاع.

يدلين هو ابن أهارون يدلين، عضو الكنيست الإسرائيلي لخمس دورات ووزير التربية والتعليم سابقًا في حكومة إسحق رابين.

عام 2004، تم تعيينه الملحق العسكري الإسرائيلي في واشنطن، وعند عودته في عام 2005، تم تعيينه رئيسًا لشعبة الاستخبارات، ليكون أول ضابط طيار من سلاح الجو الإسرائيلي يتولى هذا المنصب، وهو المنصب الذي شغله خلال حرب لبنان الثانية 2006، وخلال الحرب على غزة عام 2008.

يدلين تقاعد من منصبه كرئيس الاستخبارات العسكرية عام 2010، وعُين بعدها مديرًا تنفيذيًا لمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

يدلين قال عن نفسه عام 2015: قد وُلدت في بيت صهيوني وهذا الوسط هو مكاني الطبيعي.

يدلين حصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة بن غوريون في النقب عام 1985، وحصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة من كلية جون كينيدي للإدارة الحكومة في جامعة هارفارد.

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