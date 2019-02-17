بعد انتقادات.. مرشحة ترمب تعتذر عن تمثيل أمريكا بالأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن انسحاب الناطقة باسمها هيذر نويرت، من الترشح لمنصب الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مساعد المتحدثة باسم الخارجية روبرت بالادينو.

التفاصيل:

البيان أوضح أن هيذر نويرت شكرت الرئيس دونالد ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو، على ترشيحها لهذا المنصب.

البيان: هيذر قالت حول امتناعها عن الترشح "أسرتي عانت كثيرًا خلال الشهرين الماضيين، ومن أجل مصلحتها أعلن انسحابي من الترشح".

البيان: هيذر أعربت عن اعتزازها بتولي مهمة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في عهد إدارة الرئيس ترمب.

من جانب آخر علق وزير الخارجية الأمريكي على قرار الانسحاب قائلًا "هيدز نويرت أدت مهامها بشكل رائع، واحترم قرارها بالانسحاب من الترشح لمنصب الممثل الدائم للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وأتمنى لها التوفيق في المستقبل".

في وقت سابق امتدح ترمب هيذر نويرت بالقول "إنها ذكية وتتمتع بمهارات عديدة، وستحظى باحترام الجميع، ولكنها تحتاج لموافقة مجلس الشيوخ لتولي هذا المنصب".

هيذر نويرت: