بريطانية انضمت لتنظيم الدولة تضع مولودا في مخيم للاجئين بسوريا

وضعت شابة بريطانية انضمت إلى تنظيم الدولة في سوريا، مولودا في مخيم للاجئين (الأحد) وترغب الآن في العودة إلى بريطانيا.

ما القصة؟

الشابة البريطانية شميمة بيغوم أثارت جدلا واسعا عندما فرّت مع صديقتين لها من بريطانيا للانضمام إلى تنظيم الدولة في 2015.

لم تكن شميمة قد تجاوزت الـ 15 من العمر حين التحقت بتنظيم الدولة.

أبرز تصريحات شميمية بيغوم لتليفزيون سكاي نيوز:

لقد ولدت صبيا لتوي، وأنا متعبة جدا، وأود أن يسمح بالعودة إلى بريطانيا مع مولودي.

أخشى أن يموت الطفل في هذا المخيم، أشعر أنه يجب على الكثير من الناس التعاطف معي بسبب كل ما مررت به.

لم أكن أعلم ما الذي كنت أقحم نفسي فيه عندما غادرت، آمل أن يسمحوا لي بالعودة من أجلي ومن أجل طفلي.

وسبق أن أنجبت بيغوم طفلين آخرين لكنهما توفيا خلال وجودها في سوريا.

رفض بريطاني:

كبار المسؤولين البريطانيين بمن فيهم وزير الداخلية ساجد جاويد أكدوا أنهم لن يسمحوا بعودتها، مشيراً إلى أنها لم تعلن عن ندمها للانضمام إلى تنظيم الدولة.

شميمة تمنت أن يسمح لها بالعودة إلى بريطانيا مع مولودها ـ رويترز

تصريحات بيغوم بشأن عودتها:

أنا غير نادمة على انضمامي للتنظيم لأنه غيرني كإنسانة، وجعلني أكثر قوة وصلابة.

يجب على الحكومة ألا تمنعني من العودة إلى بريطانيا لأني كنت "مجرد ربة منزل" أثناء وجودي في سوريا.

لم أقم بالدعاية (للتنظيم) ولم أشجع الناس على القدوم إلى سوريا.. وليس لديهم دليل على أنني ارتكبت أي شيء خطير.

الحكومة البريطانية منقسمة:

وزير الثقافة البريطاني جيريمي رايت، لشبكة "بي بي سي" إن بلاده "ملزمة، في مرحلة ما على الأقل، باستعادتهم.

رايت أشار إلى "مسألة تتعلق بالقانونين الدولي والداخلي" قائلا: "لا يعني ذلك أنه لا يمكننا السعي لمحاسبتهم على سلوكهم حتى الآن".

ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني أكد أنه على الحكومة سحب "الجنسية البريطانية من الأشخاص الذين يشكلون خطرا".

جاء ذلك في مقال نشرته "ذي صنداي تايمز" تحت عنوان "إذا هربتم للانضمام إلى تنظيم الدولة، سأستخدم كل سلطاتي لمنعكم من العودة".

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