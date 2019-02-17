الحوثيون يقولون إنهم سيطروا على مواقع داخل السعودية

نقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، عن مصدر عسكري أن القوات التابعة لهم سيطرت على مواقع تابعة للجيش السعودي.

التفاصيل:

الوكالة نقلت عن المصدر العسكري أن القوات التابعة للحوثيين شنت عمليات هجومية في جبهات جازان ونجران والضالع والجوف وحرض.

المصدر قال إن القوات التابعة للحوثيين تصدت لمحاولات تسلل لعناصر الجيش السعودي بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي في تلك الجبهات، مشيرا إلى أنه تم شن هجمات مضادة باستخدام المدفعية.

الحوثيون قالوا إنهم تمكنوا من قتل وجرح العشرات من أفراد الجيش السعودي بينهم ضابط، كما تمكنوا من تدمير آليات عسكرية سعودية والاستيلاء عن أسلحة وذخائر.

على الجانب الأخر، قال الجيش الوطني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي إن العشرات من الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح في معارك عنيفة في محافظتي الضالع وحجة.

مصدر عسكري في الجيش الوطني قال إن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من المناطق في الضالع، مشيرا إلى أن الجيش صد هجوماً عنيفاً شنه الحوثيون في حجة.

الصعيد السياسي:

سياسيا، أكد زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي استعداد جماعته للسلام وتنفيذ اتفاق السويد.

تصريحات عبد الملك الحوثي جاءت خلال لقائه مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث الذي وصل إلى صنعاء في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

الحوثي اتهم الطرف الآخر بأنه يرفض بشكل مستمر ما قد تم الاتفاق عليه خاصة في ملفي الأسرى وفتح مطار صنعاء.

غريفيث وصل إلى صنعاء قادماً من العاصمة السعودية الرياض، بعد أن اجتمع مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

خلفيات:

• يعاني اليمن من صراع دام يقوده التحالف السعودي الإماراتي ضد مقاتلي الحوثي منذ مارس/آذار 2015.

• تسبب الصراع المستمر منذ عام 2015 في أسوأ كارثة إنسانية تشهدها البلاد، في ظل تفشي وباء الكوليرا وسقوط آلاف القتلى.