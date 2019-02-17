التطبيع خيانة.. حملة دولية توحّد الشعوب العربية ضد مشهد وارسو

أعلن ناشطون من مختلف الدول العربية، مساء أمس، انطلاق حملة دولية موحدة للتغريد على هاشتاج #التطبيع_خيانة استنكارًا لحملات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بعد "مؤتمر وارسو".
من جهته، دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في بيان اليوم، العالم العربي والإسلامي إلى عدم التفريط بالقدس وفلسطين، وعدم تحريف البوصلة نحو الاتجاه غير الصحيح كما حدث في مؤتمر وارسو.
وأكد الاتحاد حرصه على أمن المنطقة، محذرًا من أن الوقوف مع المحتل الغاصب لن يأتي إلا بمزيد من الفتن والمصائب.
من غسّان كنفاني إلى المهرولين في وارسو: أما بعد، فإن #التطبيع_خيانة.
(غسان صحافي وروائي فلسطيني أنتج 18 كتاباً، وُلد في عكا عام 1936،وعاش في يافا حتى أُجبر على اللجوء إلى لبنان في نكبة 1948. استشهد في بيروت عام 1972 مع ابنة أخته لميس في جريمة تفجير سيارة نفّذها الموساد الصهيوني). pic.twitter.com/XnVLSsVsgP
— أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) February 16, 2019
https://twitter.com/bhjr1mCsx0tCUIY/status/1096909793296568322?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/aoun_carlo/status/1096926846837497857?ref_src=twsrc%5Etfw
صور أولية من التتظاهرة الحاشدة في محافظة عمران إعلانا للبراءة من الخونة وتمسكا بقضية فلسطين.#التطبيع_خيانة #كل_اليمن_ضد_التطبيع pic.twitter.com/iUedDsqizC
— abdullah Naji (@abdulla71370693) February 17, 2019
التطبيع…..التطبيع لقاح مضاد للكرامة والشرف.. #التطبيع_خيانة https://t.co/BYMrbCaBpT#كل_اليمن_ضد_التطبيع
— سماء المداني (@samaalmadani67) February 16, 2019
انا لا افهم كيف لعربي ان يطبع مع العدو
الذي نهبا بيتهو رزقه وقتل وشرد وسلب القدس. القدس امانة
يا بعر لانكم لستم عرب بل بعر #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/aHKLyXNVcp
— Lilian💗Circassian (@C_ircassiA_n) February 16, 2019
لماذا #التطبيع_خيانة ؟ . pic.twitter.com/ZeLCazms0n
— Awad Al-Mutiri (@AwadAl_) February 16, 2019
#التطبيع_خيانة وطعنة في شرفة الأمة pic.twitter.com/uQBg2cDagJ
— jamal cheaib (@JamalCheaib) February 16, 2019
#التطبيع_خيانة لدماء الشهداء الذين استشهدوا على خط فلسطين. pic.twitter.com/XKpjdb4bEF
— Ali Tawil🇱🇧 (@alitawil93) February 16, 2019
https://twitter.com/__b7ebaklibnan/status/1096815585546158080?ref_src=twsrc%5Etfw
لا جديد في الامر، كل ما كان يحاك في الخفاء ظهر الى العلن. "ان لم تستحِ فافعل ما شئت" #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/l9bmZJy4oJ
— 🇱🇧 Maryam Moussawi 🇱🇧 (@moussawi_maryam) February 16, 2019
https://twitter.com/IIFATENII/status/1096825781974695936?ref_src=twsrc%5Etfw