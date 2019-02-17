الأسد يستميل الأكراد وأمريكا تحذرهم

يحاول رئيس النظام السوري بشار الأسد استمالة الأكراد من خلال تحذيرهم من أن "رهانهم" على الولايات المتحدة خاسر، بينما حذرت أمريكا من أن الدعم للأكراد متوقف على نأيهم عن الأسد.

أبرز تصريحات الأسد

الولايات المتحدة لن تحمي من "يراهنون" عليها

نقول لهذه المجموعات التي تراهن على الأمريكي إن الأمريكي لن يحميكم.

الأمريكي لن يضعكم لا في قلبه ولا في حضنه.

الأمريكي سيضعكم في جيبه لكي تكونوا أداة المقايضة مع الدولارات التي يحملها.

إذا لم تحضروا أنفسكم للدفاع عن بلدكم وللمقاومة فلن تكونوا سوى عبيد عند "العثمان"(في إشارة إلى تركيا).

لن يحميكم سوى دولتكم. لن يدافع عنكم سوى الجيش العربي السوري.

مفاوضات الحكم الذاتي

"قوات سوريا الديموقراطية" أعلنت في بيان أن مجلسها العسكريّ ناقش "مستقبل العلاقات مع الحكومة السورية".

البيان: ضرورة إيجاد حل عن طريق الحوار ضمن إطار سوريا موحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية قوات سوريا الديمقراطية، والاعتراف الدستوري بالإدارة الذاتية المعلنة والفعلية في شمال شرق البلاد.

البيان: هناك رغبة لدى المجلس في حل المشاكل مع الدولة التركية عبر الحوار، وفي إطار علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل.

تحذير أمريكي

الولايات المتحدة وجهت تحذيرا للأكراد على لسان اللفتنانت جنرال بول لاكاميرا، قائد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي تقاتل الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

لاكاميرا: الولايات المتحدة ستضطر لوقف مساعداتها العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في حال تحالف مقاتليها مع الرئيس السوري بشار الأسد أو روسيا.

لاكاميرا حذر من أن القانون الأمريكي يمنع التعاون مع روسيا وقوات الأسد أيضا.

لاكاميرا: سنستمر في تدريبهم وتسليحهم إذا بقوا شركاء لنا.

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