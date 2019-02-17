احتجاجات ودعوات للتظاهر في الجزائر ضد ترشح بوتفليقة

تعيش الجزائر خلال الأيام الأخيرة على وقع احتجاجات ودعوات للتظاهر ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 من أبريل/نيسان المقبل.

ما القصة؟

خرجت مظاهرات في عدد من ولايات الجزائر السبت احتجاجا على ترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية للمرة الخامسة على التوالي.

كانت أكبر وقفة احتجاجية بمنطقة خراطة بولاية بجاية (شرق) السبت، التي شهدت مظاهرات لمئات الأشخاص أعلنوا رفضهم للولاية الخامسة لبوتفليقة.

لم يقتصر الحراك الاحتجاجي على الداخل الجزائري؛ إذ شهدت العاصمة الفرنسية باريس، الأحد، تجمعا لمئات الجزائريين تلبية لدعوات من معارضين تناقلتها شبكات التواصل الإجتماعي للتعبير عن رفض "الولاية الخامسة لبوتفليقة".

"موقع كل شيء عن الجزائر" الذي يصدر من فرنسا نقل أن "مئات الأشخاص تجمعوا منتصف نهار الأحد بساحة الجمهورية بباريس، مرددين شعارات رافضة للولاية الخامسة لبوتفليقة.

المحتجون هددوا بالعودة للتظاهر الأسبوع القادم" من دون تحديد الموعد بالضبط.

دعوات للتظاهر:

خلال الأيام الماضية، تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الإجتماعي دعوات للتظاهر يوم 22 فبراير/شباط ضد الولاية الخامسة، في وقت دعت حركة "مواطنة"، التي تضم ناشطين سياسيين معارضين، للاحتجاج يوم 24 من فبراير/ شباط القادم.

في إشارة إلى هذا التوتر الحاصل دعا معاذ بوشارب رئيس "المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة الأولى للبرلمان) إلى رص الصفوف.

الخميس الماضي صرح عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، أن ترشح الأخير لولاية خامسة "لم يلق أي رفض محلي أو دولي".

كان أحمد أويحيى رئيس الوزراء توقع قبل أيام وقوع احتجاجات رافضة لترشح بوتفليقة مثل ما حدث خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2014، التي سبقتها عدة وقفات احتجاجية، لكنها لم تؤثر على سير الاقتراع.

تواصل أحزاب الموالاة تحضيراتها للحملة الدعائية لبوتفليقة وصرح بعض أقطابها بالسعي لجمع 4 ملايين توكيل له للترشح (60 ألفا يشترطها القانون).

من جانبها حددت المعارضة الأربعاء المقبل تاريخا لاجتماع بين أهم أقطابها من أجل بحث التوافق حول مرشح واحد لمواجهة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات 18 من أبريل/ نيسان.

الأحد الماضي، أعلن بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة ـ رويترز

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