ابن سلمان يتجه شرقا بحثا عن حلفاء

يبدأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (الأحد) في باكستان جولة آسيوية تشمل ثلاث دول.

توتر إقليمي

وصل ولي العهد السعودي (الأحد) إلى العاصمة الباكستانية حيث سيبقى حتى الإثنين، في أجواء من التوتر الإقليمي الشديد.

تتهم الهند وإيران المتجاورتان إسلام أباد بالتورط في هجومين انتحاريين أسفرا عن سقوط قتلى خلال الأسبوع الجاري على أراضي الدولتين.

سيتوجه ابن سلمان بعد ذلك إلى الهند حيث سيلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي ويناقش مسألة النفط مع وزير البترول والغاز الطبيعي دارميندرا برادان. وسيزور الصين الخميس والجمعة.

ألغيت السبت محطتان كانتا مقررتين الأحد والإثنين في إندونيسيا وماليزيا، من دون ذكر أي توضيحات.

قضية خاشقجي

تأتي هذه الجولة بعد خمسة أشهر ونصف شهر على مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، في قضية أثارت استياء كبيرا وأساءت لصورة السعودية وخصوصا ولي العهد.

بعدما أنكرت قتل خاشقجي، طرحت الرياض روايات عدة لما حصل لكنها باتت تؤكد أن الصحفي قتل خلال عملية نفذها "عناصر خارج إطار صلاحياتهم" ولم تكن السلطات على علم بها.

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة أن بلاده لم تكشف بعد عن جميع العناصر التي بحوزتها في التحقيق في مقتل خاشقجي الذي لم يتم العثور على جثته بعد وكان من أشد منتقدي الأمير محمد الذي ينفي تورطه في القتل.

محللون يرون أن هذه الجولة الآسيوية لولي العهد السعودي هي الظهور الأكثر أهمية له على الساحة الدبلوماسية منذ مشاركته في قمة العشرين في الأرجنتين في ديسمبر/ كانون الأول.

5 أشهر ونصف مرت على مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قضية أثارت استياء كبيرا وأساءت لصورة ولي العهد

"ليس منبوذا"

رأى جيمس دورسي الباحث في معهد راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة أن ولي العهد "يريد أن يظهر أنه ليس منبوذا على الصعيد الدولي". وأضاف إنه يريد أن يبرهن أنه ما زال قادرا على "العمل على الساحة الدولية (…) بصفته أعلى ممثل للسعودية بعد الملك".

دورسي قال إن جولة ولي العهد تتضمن شقا اقتصاديا أيضا، موضحا أن "الصين هي الزبون الرئيسي للخام السعودي وكل الزبائن الرئيسيين الآخرين آسيويين: الهند واليابان وكوريا الجنوبية".

قال لي غووفو الخبير في شؤون الشرق الأوسط في معهد الصين للدراسات الدولية، مركز الأبحاث المرتبط بالحكومة الصينية، إن قضية خاشقجي لا تزال تثير جدلا في البلدان الغربية "إلى درجة جعلت من غير المريح إطلاقا لولي العهد أن يتوجه إلى الغرب". وأضاف أن "عدم الذهاب إلى الغرب لا يعني أنه لا يستطيع القدوم إلى الشرق"، مشيرا إلى أن المملكة "تقوم بعمليات تصحيح استراتيجية والدبلوماسية السعودية تلتفت حاليا باتجاه آسيا". وتابع أن "الدول الآسيوية لديها سمة خاصة ومهمة هي أننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

أكدت المحللة في مجموعة "أميركان إنتربرايز إينستيتوت" كارين يونغ أن "آسيا تشكل مصدر استثمارات في الطاقة والبنى التحتية في الخليج، والنمو المقبل للاقتصاد العالمي سيسجل في آسيا". وأضافت أن السعودية ليست البلد الوحيد الذي يقوم بإعادة التموضع الاستراتيجية هذه، لأن هذا خيار كل الدول الخليجية النفطية.

طالبان في اسلام أباد