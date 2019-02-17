إيران تحذر من نذر الحرب وتدشن غواصة مزودة بصواريخ كروز

دشنت إيران اليوم (الأحد) غواصة جديدة محلية الصنع مزودة بصواريخ كروز في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر مع الولايات المتحدة، وتحذيرات إيرانية من سعي إسرائيلي وأمريكي لشن حرب بالمنطقة.
التفاصيل
- مراسم التدشين حضرها الرئيس الإيراني حسن روحاني وجرت في مدينة بندر لنكه الساحلية في جنوب البلاد.
- الغواصة تزن 600 طن وتتمتع بأحدث الأسلحة.
- تحوي الغواصة طوربيدات وألغام البحرية وصواريخ كروز يمكن إطلاقها من تحت الماء.
تصريحات وزير الخارجية جواد ظريف خلال مؤتمر ميونيخ للأمن:
- تصرفات إسرائيل والولايات المتحدة تزيد من فرص اندلاع حرب في المنطقة.
- خطر الحرب هائل وسيكون أفدح إذا واصلتم التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.
- التصرفات الإسرائيلية والتصرفات الأمريكية تتجاهل القانون الدولي.
- الولايات المتحدة لديها هوس مرضي تجاه إيران.
- نائب الرئيس الأمريكي يحاول تخويف حلفائه.
- تحت شعار احتواء إيران، تزعم الولايات المتحدة والبعض يردد وراءها دون تفكير، أن إيران تتدخل في المنطقة، ولكن هل تساءلت منطقة من؟
- انظروا للخريطة، الجيش الأمريكي سافر عشرة آلاف كيلومتر لينشر قواعده على كل حدودنا.
- هناك مزحة بأن إيران تضع نفسها في وسط القواعد الأمريكية.
- إيران ملتزمة في الوقت الحالي بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الدولية.
- ينبغي أن تكون أوربا مستعدة لتحمل المخاطر إذا أرادت أن تسبح ضد تيار الأحادية الأمريكية الخطير.
خلفية
- انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران وست قوى عالمية في مايو أيار وأعاد فرض العقوبات على طهران.
- ترمب قال إن الاتفاق معيب لأنه لم يشمل تقييد تطوير إيران لصواريخ باليستية أو دعمها لوكلاء في سوريا واليمن ولبنان والعراق.
- طورت إيران صناعة أسلحة محلية كبيرة في مواجهة الضغوط والحظر الدولي الذي منعها من استيراد العديد من الأسلحة.
- في العام الماضي دشنت البحرية الإيرانية مدمرة مصنوعة محليا تقول وسائل إعلام حكومية إنها قادرة على التخفي من أجهزة الرادار.
- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال لمجلس وزرائه الأحد إن السلوك العدائي الذي تنتهجه إيران هو العنصر الرئيسي المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط بأكمله.
- نتنياهو: يجب أن نمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية ونحول دون قدرتها على ترسيخ وجودها عسكريا في سوريا.
- مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دعا القوى الأوربية في مؤتمر ميونخ للأمن للانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران.
- بنس اتهم يوم الجمعة إيران بمعاداة السامية مثل النازيين في تكرار لتصريحاته الحادة ضد طهران بعد يوم من هجومه على الدول الأوربية بسبب محاولتها الحد من تأثير العقوبات الأمريكية عليها.