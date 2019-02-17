إيران تحذر من نذر الحرب وتدشن غواصة مزودة بصواريخ كروز

دشنت إيران اليوم (الأحد) غواصة جديدة محلية الصنع مزودة بصواريخ كروز في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر مع الولايات المتحدة، وتحذيرات إيرانية من سعي إسرائيلي وأمريكي لشن حرب بالمنطقة.

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مراسم التدشين حضرها الرئيس الإيراني حسن روحاني وجرت في مدينة بندر لنكه الساحلية في جنوب البلاد.

الغواصة تزن 600 طن وتتمتع بأحدث الأسلحة.

تحوي الغواصة طوربيدات وألغام البحرية وصواريخ كروز يمكن إطلاقها من تحت الماء.

تصريحات وزير الخارجية جواد ظريف خلال مؤتمر ميونيخ للأمن:

تصرفات إسرائيل والولايات المتحدة تزيد من فرص اندلاع حرب في المنطقة.

خطر الحرب هائل وسيكون أفدح إذا واصلتم التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.

التصرفات الإسرائيلية والتصرفات الأمريكية تتجاهل القانون الدولي.

الولايات المتحدة لديها هوس مرضي تجاه إيران.

نائب الرئيس الأمريكي يحاول تخويف حلفائه.

تحت شعار احتواء إيران، تزعم الولايات المتحدة والبعض يردد وراءها دون تفكير، أن إيران تتدخل في المنطقة، ولكن هل تساءلت منطقة من؟

انظروا للخريطة، الجيش الأمريكي سافر عشرة آلاف كيلومتر لينشر قواعده على كل حدودنا.

هناك مزحة بأن إيران تضع نفسها في وسط القواعد الأمريكية.

إيران ملتزمة في الوقت الحالي بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الدولية.

ينبغي أن تكون أوربا مستعدة لتحمل المخاطر إذا أرادت أن تسبح ضد تيار الأحادية الأمريكية الخطير.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

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