أبشر.. "تطبيق لمراقبة السعوديات" في مرمى الانتقادات الغربية

دافعت السلطات السعودية عن تطبيق للهواتف الذكية، يقول منتقدوه إنه يسمح للرجال بمراقبة تحركات أقاربهم من النساء، مستنكرة ما وصفته بـ"الحملة المغرضة المنظمة" للتشكيك في التطبيق.
التفاصيل:
- بيان صادر عن وزارة الداخلية السعودية قال إن تطبيق "أبشر" يوفر أكثر من "160 خدمة إجرائية مختلفة (..) لكافة شرائح المجتمع بالمملكة من مواطنين ومقيمين بمن فيهم من النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".
- البيان انتقد ما وصفه بـ "الحملة المُغرضة المنظمة التي تسعى للتشكيك في غايات تطبيق خدمة أبشر الذي يتم توفيره على الهواتف الذكية لتسهيل وتيسير تقديم خدماتها للمستفيدين منها".
- الوزارة السعودية رفضت ما وصفته بـ"المحاولات الرامية لتسييس الاستخدام النظامي للأدوات التقنية التي تمثل حقوقًا مشروعة لمستخدمي الوسائل التي تتوفر عليها، وحرصها على حماية مصالح المستفيدين من خدماتها من كل ما يترتب على المساس بها من أضرار".
تعقب إلكتروني:
- موقع "إنسايدر" الأمريكي كان قد كشف عن خدمة موجودة داخل تطبيق "أبشر" تمكن ولي أمر الفتاة، سواء كان والدها أو زوجها أو شقيقها، من تتبع حركتها داخل المملكة وخارجها، وتعقبها إذا قررت الفرار من منزل والدها والسفر خارج البلاد.
- التقرير الذي نشره الموقع الأمريكي، جاء عقب الضجة التي أحدثها هروب الفتاة السعودية رهف القنون (18 عامًا) من عائلتها وطلبها اللجوء في كندا، إذ سلطت حادثتها الضوء من جديد على الأوضاع التي تعيشها المرأة داخل السعودية.
- موقع "إنسايدر" أضاف أن الشخص الذي تقع الفتاة تحت وصايته سيتمكن عقب تحميل التطبيق من معرفة وقت ومكان سفر الفتاة، وكذلك إلغاء سفرها في حال عدم قبوله مغادرتها السعودية، وذلك بضغطة زر واحدة، وهو ما يعني عدم سماح مكتب الجوازات بالمطار لها بالمغادرة.
- تطبيق "أبشر" استحدث في 2012 خدمة إرسال رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة إلى ولي الأمر عن سفر الزوجة أو الابنة، مع التاريخ واسم المطار، وذلك فور تسجيل رقم جواز سفرها بالجوازات وقبل صعودها الطائرة.
- مع تصاعد الانتقادات لهذه الخدمة، أُعلن إلغاء العمل بها في 2014، لكن مصادر من داخل المملكة أكدت لموقع "إنسايدر" أن الخدمة لا يزال يُعمل بها ساريًا حتى الآن.
- كانت المرأة في السابق تحتاج إلى إذن مكتوب من وليها قبل السفر، يقر فيه بقبوله خروج الموصى عليها من البلاد.
- وفقًا لموقع "إنسايدر"، فإن ألف امرأة سعودية تحاولن الهرب خارج المملكة كل عام، والسبب هو حرمانهن من حقوقهن سواء داخل الأسرة أو في المجتمع بشكل عام.
"أبشر":
- تطبيق "أبشر" السعودي متوفر على هواتف أندرويد وآيفون الذكية.
- التطبيق يسمح لمستخدميه بتجديد جوازاتهم وتأشيراتهم ضمن سلسلة من الخدمات الإلكترونية الأخرى، مثل تحصيل المخالفات المرورية، وملء طلبات استقدام العاملات الأجنبيات.
- التطبيق يتيح لمستخدميه عمل حسابات للفتيات عن طريق تسجيل أرقام هوياتهن الشخصية، فتظهر كافة بياناتهن المسجلة لدى وزارة الداخلية. لكنه يسمح أيضًا للرجل بمراقبة سفر قريباته من النساء.
دفاع على مواقع التواصل:
- انتشرت حملة على مواقع التواصل تحت أكثر من وسم، مثل "#أبشر" و"#أنا_ادعم_تطبيق_أبشر" تدعم التطبيق وتدعو إلى الدفاع عنه.
- الحملة دعت المواطنين إلى إعطاء التطبيق تقييم مرتفع على متجري أبل وأندرويد، وكتابة تعليقات إيجابية عنه.
الحملة على التطبيق:
- السيناتور الأمريكي الديمقراطي رون وايدن، كان قد دعا في تغريدة على حسابه على موقع تويتر شركتا آبل وغوغل إلى إزالة التطبيق.
- الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية "إن بي آر" نقلت عن رئيس مجلس إدارة مجموعة "آبل" الأمريكية تيم كوك هذا الأسبوع أن الشركة العملاقة ستنظر في هذا التطبيق.
- منظمات حقوق الإنسان انتقدت هذا التطبيق، وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش "يمكن لمثل هذه التطبيقات أن تسهل انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التمييز ضد المرأة".