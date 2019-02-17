أبشر.. "تطبيق لمراقبة السعوديات" في مرمى الانتقادات الغربية

دافعت السلطات السعودية عن تطبيق للهواتف الذكية، يقول منتقدوه إنه يسمح للرجال بمراقبة تحركات أقاربهم من النساء، مستنكرة ما وصفته بـ"الحملة المغرضة المنظمة" للتشكيك في التطبيق.

التفاصيل:

تعقب إلكتروني:

حملة مغرضة تستهدف الرأي العام وتسعى لتشويه منصة #أبشر لإبعاده عن أسواق الهواتف الذكية. . #المملكة #أبشر #السعودية . pic.twitter.com/9mjbrV1zIi

"أبشر":

دفاع على مواقع التواصل:

تطبيق أبشر نعمة عظيمة علينا، تنجز عشرات الأعمال من منزلك وفي دقائق، فكل الشكر للعاملين عليه.

للتطبيق حق علينا أن نعطيه التقييم العالي الذي يستحقه في متجر التطبيقات، شخصياً أعطيته 5 نجوم:

الآيفون:https://t.co/REjz2V1Zsn

الآندرويد:https://t.co/RZp6vUFEBS#أنا_ادعم_تطبيق_أبشر pic.twitter.com/SRzIGPX0pT

— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) February 17, 2019