مقتل وإصابة 15 من الجيش المصري في هجوم بسيناء

أفادت مصادر للجزيرة مباشر بمقتل جميع ضباط وجنود الجيش المصري ضمن قوة كمين "جودة ٣" الواقع على الطريق الدائري جنوب مدينة العريش بشبه جزيرة سيناء.

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هاجم مسلحون صباح اليوم نقطة عسكرية للجيش المصري بالقرب من مطار العريش جنوب المدينة، وهو ما أسفر عن مقتل قائد الكمين و14 آخرين من ضباط الصف والجنود الذين يشكلون كامل قوة الكمين.

أعقب الهجوم قيام الجيش بقطع شبكات الاتصالات والإنترنت وقصف جوي عنيف جنوب مدينة العريش.

المتحدث العسكري المصري تامر الرفاعي قال إن سبعة "عناصر إرهابية" قتلوا وسقط 15 عسكريا بين قتيل وجريح في اشتباكات وقعت اليوم السبت في محافظة شمال سيناء مضيفا أن قوات الجيش تلاحق باقي المسلحين.

مصدران أمنيان قالا لرويترز إن ملاحقة المسلحين تجري تحت غطاء جوي.

المتحدث العسكري في بيان قال إن الاشتباكات وقعت عندما "قامت العناصر الإرهابية بمهاجمة أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء". وأضاف أن قوة الارتكاز الأمني قامت "بالتصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها".

المتحدث العسكري تابع أن القوات "تمكنت من القضاء على 7 أفراد تكفيريين. ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ضابط و14 درجات (رتب) أخرى، وجار استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم".

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