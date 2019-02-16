محمد البرادعي: التعديلات الدستورية باطلة

قال الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، إن التعديلات الدستورية المقترحة حاليا في مصر "باطلة"، ملمحا لرفض المشاركة في الاستفتاء الشعبي.

التفاصيل:

تصريح البرادعي جاء في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، تعقيبا على موافقة مبدئية أقرها البرلمان المصري على مقترح بإجراء تعديلات على الدستور الصادر قبل 5 سنوات.

البرادعي قال في التغريدة إن "التعديلات الدستورية باطلة سواء تم رفضها كما يجب أو الموافقة عليها، لأنها تنسف أهم مبادئ الشرعية الدستورية مثل الفصل بين السلطات وتداول السلطة".

السياسي المصري والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تابع "هناك مبادئ دستورية آمرة لا يمكن الاستفتاء عليها أو تبييضها".

البرادعي تسائل مستنكرا: "هل يجوز مثلاً الاستفتاء على إباحة الرق أو التمييز العنصري؟!".

التعديلات الدستورية باطلة سواء تم رفضها كما يجب أو الموافقة عليها لأنها تنسف أهم مبادئ الشرعية الدستورية مثل الفصل بين السلطات وتداول السلطة. هناك مبادئ دستورية آمرة لايمكن الإستفتاء عليها أو"تبييضها" . هل يجوز مثلاً الإستفتاء على إباحة الرق أو التمييز العنصري ؟! — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) February 15, 2019

تعليق البرادعي جاء عقب موافقة البرلمان مبدئيا بأغلبية أعضائه على طلب تعديل بعض مواد دستور البلاد، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة.

انتقاد البرادعي للتعديلات الدستورية ليست الأولى فقبل أيام قال في تغريدة، عبر حسابه على تويتر، تعقيبا على تأخر البرلمان في مناقشة قانون العدالة الانتقالية المنصوص عليها بالدستور "عندما نتجاهل الدستور ونخالف مواد قاطعة فيه مثل ما يتعلق بالعدالة الانتقالية والصحة والتعليم وتداول السلطة، فإننا بذلك نفسخ العقد الاجتماعي الذي يربطنا، كأننا نقول إن الفوضى هي منهجنا وإن البقاء للأقوى".

عندما نتجاهل الدستور ونخالف مواد قاطعة فيه مثل مايتعلق بالعدالة الإنتقالية والصحة والتعليم وتداول السلطة، فإننا بذلك نفسخ العقد الإجتماعي الذي يربطنا وكأننا نقول أن الفوضى هى منهجنا وأن البقاء للأقوى. هل هذا ما نبتغيه للوطن وهل هذه هى الصورة التي نود أن يراها العالم؟ — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) February 12, 2019

التعديلات المقترحة

التعديلات تضمنت مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط بصفته رئيس البلاد الحالي الترشح مجددا بعد انتهاء دورته الثانية الحالية عام 2022، لفترتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات، وهو ما يعني إمكانية استمراره في الحكم حتى عام 2034.

تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).

من شأن التعديلات أن تقوض بشكل أكبر استقلال السلطة القضائية من خلال منح السيسي سيطرة أقوى على تعيين قضاة كبار، ونزع سلطة قضاة مجلس الدولة إلى حد كبير على تنقيح التشريعات قبل أن تصبح قانونا.

من شأن التعديلات منح اختصاص واسع للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين.

وفق منظمات حقوقية، في السنوات الثلاث الماضية أحيل أكثر من 15 ألف مدني بمن فيهم الأطفال إلى محاكمات عسكرية.

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