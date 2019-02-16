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سياسة|الولايات المتحدة

ماذا يعني إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حالة الطوارئ؟

ترمب وقع على مرسوم رئاسي يعلن حالة الطوارئ الوطنية لتأمين تمويل قدره 8 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
ترمب وقع على مرسوم رئاسي يعلن حالة الطوارئ الوطنية لتأمين تمويل قدره 8 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
15/2/2019

سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى تخطي الكونغرس بشكل كامل في خطته لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك من خلال إعلان حالة الطوارئ الوطنية في البلاد.

ووقع ترمب على مرسوم رئاسي يعلن حالة الطوارئ الوطنية لتأمين تمويل قدره 8 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

وكان مجلس النواب الأمريكي صدق على مشروع قرار تمويل حكومي يتيح توفير مبلغ مليار و300 مليون دولار، لبناء 55 ميلا جديدا من السياج الحدودي، بينما يسعى ترمب للحصول على 5 مليارات و700 مليون دولار.

ما هي حالة الطوارئ؟
  • هي وفق القانون تصريح من الرئيس يعطيه سلطات خاصة مؤقتة للتعامل مع أزمة ما.
  • في الغالب أٌعلنت حالة الطوارئ ضمن الأزمات الكبرى التي تهدد سياسة البلاد الخارجية كالحروب وأزمات التجارة العالمية.
  • في بعض الحالات القليلة استخدم بعض الرؤساء الأمريكيين حالة الطوارئ لتعزيز سياساتهم الداخلية.
  • استخدمت حالة الطوارئ خلال الحرب الأهلية الامريكية وفي فترة الكساد العظيم وعقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.
  • يرى الرئيس ترمب أن البلاد تواجه أزمة أمن وطني وإنساني على حدودها تقتضي إعلان الطوارئ كما أشارت إلى ذلك المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز.
  • ساندرز: سيعمل الرئيس بموجب مراسيم وخصوصا حالة الطوارئ الوطنية لإنهاء أزمة الأمن الوطني والإنساني على الحدود.
  • تعطي حالة الطوارئ الرئيس صلاحيات أوسع على سبيل المثال اعتقال وتقييد حركة أي فرد يُعتبر تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، والمنع من السفر من أو إلى الولايات المتحدة، كذلك تتيح له حجب المعلومات التي يرى أنها قد تضر بالأمن القومي ومراقبة البريد والتلفزيون والراديو ووسائل الاتصال بين الولايات المتحدة وأي بلد أجنبي.
  • الأهم في هذه الحالة أنها ستسمح له بتخصيص ميزانية الجيش لبناء مشروعات عسكرية والتي يمكن أن تتضمن بناء الجدار.
  • يحتاج الرئيس نحو 5.7 مليار دولار لبناء الجدار وهي أكثر بقليل من نصف مخصصات البناء للجيش الأمريكي هذا العام والمقدرة بنحو 10.3 مليار دولار.
  • عقب فضيحة ووتر غيت 1976 مرر الكونغرس تشريعات تفرض بعض القيود على صلاحيات الرئيس في إعلان الطوارئ لكنها تمنحه الكثير من المرونة في الوقت نفسه.
  • يحق لمجلس النواب على سبيل المثال إلغاء حالة الطوارئ بتصويت ثلثي الأعضاء ولكن أغلبية الديمقراطيين في مجلس النواب هي 55 % من أعضاء المجلس فقط.
  • يبقى للديمقراطيين الطعن في صحة إعلان الطوارئ أمام المحكمة العليا وهو ما يدرسون التوجه إليه بالفعل.
  • قد سبق أن حددت المحكمة العليا صلاحيات الرئيس هاري ترومان في الطوارئ عام 52 من القرن الماضي.

 

المصدر : الجزيرة
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