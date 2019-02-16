ماذا يعني إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حالة الطوارئ؟

سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى تخطي الكونغرس بشكل كامل في خطته لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك من خلال إعلان حالة الطوارئ الوطنية في البلاد.

ووقع ترمب على مرسوم رئاسي يعلن حالة الطوارئ الوطنية لتأمين تمويل قدره 8 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

وكان مجلس النواب الأمريكي صدق على مشروع قرار تمويل حكومي يتيح توفير مبلغ مليار و300 مليون دولار، لبناء 55 ميلا جديدا من السياج الحدودي، بينما يسعى ترمب للحصول على 5 مليارات و700 مليون دولار.

ما هي حالة الطوارئ؟