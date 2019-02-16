شاهد: مظاهرات ضد ابن سلمان في باكستان.. وإجراءات مشددة لحمايته

قالت مصادر من الحكومة الباكستانية لـ"رويترز" إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيلتقي على الأرجح بممثلين من حركة طالبان الأفغانية خلال زيارته لباكستان التي تبدأ غدا الأحد.

التفاصيل:

مسؤولان باكستانيان كبيران قالا إن ولي العهد السعودي سيلتقي على الأرجح بممثلين من طالبان الأفغانية في إسلام اباد حيث تقول الحركة إنه من المقرر أن يلتقوا بممثلين أمريكيين ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

أحد المسؤولين الباكستانيين في إسلام اباد قال "رغم أن الأمر سري للغاية حتى الآن، فهناك مؤشرات قوية على أن ممثلي طالبان الأفغانية سيلتقون مع الأمير محمد أثناء زيارتهم إلى باكستان المقررة في 18 فبراير".

قائد كبير من طالبان في قطر قال إنه لم يتم اتخاذ قرار حول ما إذا كانوا سيلتقون بولي العهد السعودي.

ممثل طالبان قال لـ"رويترز" "في الحقيقة، الاجتماع مع الأمير محمد ليس مخططا له حتى الآن لكن بإمكاننا مناقشة ذلك أثناء وجودنا في إسلام أباد".

لم ترد وزارة الخارجية الباكستانية وحكومة السعودية حتى الآن على طلب الوكالة للتعليق.

حركة طالبان أعلنت أن ممثليها سيزورون إسلام أباد الإثنين القادم بعد مغادرة ولي العهد السعودي، وذلك قبل تأجيل موعد وصول الأمير السعودي إلى الأحد.

باكستان لعبت دورا حيويا بشكل متزايد في محادثات السلام الأفغانية التي اكتسبت زخما في الشهور الأخيرة وسط رغبة أمريكية متنامية لسحب قواتها من أفغانستان.

تأجيل الزيارة

وزارة الخارجية الباكستانية ذكرت في إعلان مفاجئ، اليوم السبت، تأجيل موعد وصول ولي العهد السعودي للبلاد، إلى غد الأحد، دون إبداء أسباب لذلك.

قناة "جيو نيوز" المحلية عن نقلت بيان للوزارة أن "ابن سلمان سيصل إسلام أباد الأحد.

كان من المقرر أن يصل ولي العهد إلى إسلام أباد، السبت، على رأس وفد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين في زيارة تستغرق يومين، هي الأولى له منذ توليه منصبه في 2017.

تقارير تشير إلى أن السعودية ستوقّع حزمة قياسية من الاستثمارات في باكستان تتضمن مصفاة ومنشأة نفطية بقيمة 10 مليارات دولار في ميناء غوادر الاستراتيجي على بحر العرب.

استقبال بأبهى حلّة

أعادت باكستان برمجة الرحلات الجوية وألغت حجوزات فندقين فخمين استعدادا لاستقبال ولي العهد السعودي، في حين أفاد تقرير، أمس، الجمعة بأن إسلام أباد ستحتفي بوصول الأمير محمد بن سلمان السبت بإطلاق 3500 حمامة وبالونات من مختلف الألوان.

تأمل باكستان توقيع عدد من الاتفاقات الاستثمارية وغيرها خلال الزيارة التي ستبدأ الأحد وتستمر يومين سيجري خلالها محادثات مع رئيس الوزراء عمران خان وقائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا.

أمس ملأت لافتات تحمل صور الأمير السعودي شوارع العاصمة الباكستانية، وأفادت صحيفة "إكسبرس تريبيون" بأن السلطات تريد جمع أكبر عدد ممكن من طيور الحمام لإطلاقها خلال حفل الاستقبال وأنها اضطرّت في ذلك لطلب مساعدة مدن أخرى.

مسؤول كبير في شرطة إسلام أباد قال لوكالة فرانس برس إن الشرطة والقوات المسلحة ستتولى الحماية الأمنية بمشاركة الحرس الملكي السعودي.

من المقرر إغلاق "المنطقة الحمراء" حيث يقع مقرا مجلس النواب والرئاسة في العاصمة الباكستانية، في وقت أعطيت توجيهات لسلطات الملاحة الجوية بإعادة برمجة الرحلات التي تتزامن مع وصول ولي العهد السعودي ومغادرته.

السلطات في إسلام أباد قالت إنها أمرت فندقين فخمين بإلغاء الحجوزات المسبقة وتخصيص الغرف لحاشية الأمير.

وسائل الإعلام أفادت هذا الأسبوع بأن أغراض ولي العهد الشخصية، بما فيها سياراته الفخمة ومعداته الرياضية، قد نقلت جوا إلى باكستان بوسطة طائرتين من طراز "سي130".

منذ أشهر يسعى رئيس الوزراء الباكستاني لخطب ود حلفاء بلاده الخليجيين من أجل التصدي لأزمة في ميزان المدفوعات وتقليص حجم أي خطة إنقاذ قد تحصل عليها بلاده من صندوق النقد الدولي.

صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت إن السعودية والإمارات عرضتا تقديم استثمارات وقروض بقيمة 30 مليار دولار.

قيود مشددة

سلطات باكستان استبقت زيارة ولي العهد السعودي بوضع خطط لفرض قيود مشددة على مواقع التواصل الاجتماعي والتظاهر تحسبا لاحتجاجات مناهضة له متعلقة باغتيال الصحفي جمال خاشقجي والحرب في اليمن.

منظمة "سكاي لاين" الدولية حصلت على وثيقة صدرت أمس من وزارة الداخلية تتضمن خططا وضعتها الشرطة لإغلاق 19 ألف صفحة على موقع فيسبوك وعشرين ألف حساب على موقع تويتر، وذلك بهدف منع تنسيق مظاهرات مناوئة لابن سلمان.

في الوثيقة التي نشرت المنظمة صورة منها في حسابها بموقع تويتر، حددت الشرطة مجموعات ومنظمات باكستانية تعتزم التظاهر ضد زيارة ولي العهد السعودي التي كان يفترض أن تبدأ اليوم السبت قبل أن يعلن تأجيلها إلى غد الأحد.

بمقتضى الخطط التي تم الكشف عنها، يفترض أن تقوم وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة بتتبع تلك المجموعات في وسائل التواصل الاجتماعي.

سكاي لاين الدولية حصلت على وثيقة للداخلية الباكستانية، حول خططها بإغلاق الحسابات على التواصل الاجتماعي، وتحديد الجماعات التي تنوي التظاهر ضد ولي العهد السعودي pic.twitter.com/nhSm4dLxrx — Skyline International سكاي لاين الدولية (@skylineforhuman) February 15, 2019

مراسل الجزيرة في باكستان نقل عن مصادر أمنية أنها تلقت معلومات تفيد بأن بعض الأشخاص يسعون لزعزعة الأمن خلال زيارة ولي العهد السعودي، وأنه تبعا لذلك تم فرض قانون 144 الذي يمنع ركوب الدراجات النارية من قبل أكثر من شخص، ويمنع القانون التجمع لأكثر من خمسة أشخاص لحين انتهاء الزيارة.

رغم القيود والإجراءات الأمنية التي فرضتها السلطات، خرجت مظاهرات أمس في مدينة لاهور، وحمل المشاركون فيها لافتات تندد بمحمد بن سلمان، وتعتبره شخصا غير مرحب به.

اللافتات تضمنت كتابات وصورا تندد بسياسات ولي العهد السعودي ودوره في قتل خاشقجي والحرب في اليمن، وتظهر بعض الصور محمد بن سلمان بوصفه الرجل المفضل للولايات المتحدة وإسرائيل.

تأجيل زيارة ماليزيا وإندونيسيا