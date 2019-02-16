تأجيل اجتماع برلماني لبحث تعديلات دستورية تتيح ترشح البشير مجددا

قالت وكالة السودان للأنباء إن لجنة برلمانية لدراسة تعديل دستور البلاد بما يسمح للرئيس عمر البشير بالترشح لفترة أخرى قررت تأجيل اجتماعها لأجل غير مسمى.
التفاصيل:
- الوكالة أشارت إلى أن "ارتباطات طارئة خاصة" هي السبب في تأجيل الاجتماع، لكنها نقلت عن رئيسة اللجنة الطارئة في البرلمان بدريه سليمان قولها إنه تم تأجيل الاجتماع المخصص "لدراسة التعديلات الدستورية إلى وقت يحدد لاحقا".
- كان من المقرر أن تعقد اللجنة أول جلسة لها الأحد.
- اللجنة البرلمانية تشكلت أواخر 2018 للنظر في التعديلات الدستورية، التي ستسمح بإبقاء البشير في السلطة.
- أغلبية أعضاء البرلمان أيدت التعديل المقترح قبل أسبوعين من بدء الاحتجاجات التي تشهدها السودان منذ 19 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي احتجاجا على حكم البشير المستمر منذ 30 عاما.
- تم تكليف اللجنة بصياغة التغييرات قبل أول جلسة للبرلمان في أبريل/ نيسان المقبل.
خلفية:
- البشير، 75 عاما، وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري عام 1989.
- البشير فاز بالانتخابات التي أجريت عامي 2010 و2015 بعد تعديل الدستور في أعقاب اتفاق السلام الذي مهد لانفصال الجنوب وتأسيس دولة جنوب السودان عام 2011.
- في أغسطس/ آب الماضي، أعلن حزب المؤتمر الوطني، الذي يتزعمه البشير، أن الرئيس سيخوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها عام 2020.
- تأجيل الاجتماع يأتي في ظل احتجاجات شبه يومية تخرج في السودان منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وكانت شرارتها الأولى ارتفاع أسعار الغذاء ونقص العملة، لكنها تحولت إلى المطالبة بتنحيه عن السلطة.
- المسؤولون قالوا إن 31 شخصا قتلوا في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات حتى الآن، بينما أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن حصيلة القتلى بلغت 51.
- البشير أكد عدة مرات على أن أي تغيير في الحكومة لا يمكن أن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع.