"المحرقة" تفجر أزمة بين بولندا وإسرائيل

استدعت بولندا السفيرة الإسرائيلية يوم الجمعة بعد تقارير عن تعليقات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدت وكأنها اتهام للبولنديين بالتواطؤ في المحرقة النازية.

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كانت قضية تصرفات بولندا خلال المحرقة محور نزاع دبلوماسي إسرائيلي-بولندي العام الماضي.

بعد غضب في إسرائيل والولايات المتحدة، تراجعت الحكومة البولندية عن تشريع يفرض عقوبات سجن على أي شخص يقول إن بولندا تواطأت مع النازيين.

أثيرت القضية مجددا في وقت متأخر يوم الخميس بعدما أجاب نتنياهو على سؤال بشأن القانون طرحه عليه أحد الصحفيين الذين سافروا معه إلى بولندا.

نقلت صحف إسرائيلية عن نتنياهو قوله "البولنديون تعاونوا مع النازيين ولا أعلم عن أي شخص تمت مقاضاته عن مثل هذا القول".

استدعت بولندا، حيث توجد حساسية كبيرة بشأن أعمالها خلال المحرقة، السفيرة الإسرائيلية أنا ازاري.

ذكر مكتب نتنياهو في بيان أن صحيفة جيروزالم بوست أخطأت في نقل تصريح لرئيس الوزراء، الذي زار وارسو لحضور مؤتمر عن الشرق الأوسط برعاية الولايات المتحدة، وأنها أصدرت تصحيحا للخبر.

في بيان ثان، قال المكتب إن نتنياهو لم يوجه في تصريحاته بشأن سؤال عن تعاون بولندي مع المحتلين النازيين أي اتهام مستتر.

ذكر البيان "في الإفادة، تحدث رئيس الوزراء نتنياهو عن بولنديين وليس الشعب البولندي أو دولة بولندا".

قال ياكوف كاتز رئيس تحرير جيروزالم بوست لرويترز إن صحيفته استخدمت مصطلح "الأمة البولندية" رغم أنه لم يكن في مقتبس مباشر من نتنياهو وإن القصة جرى تعديلها سريعا لتوضيح ما قاله بالفعل.

غضب بولندي