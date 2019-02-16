الادعاء يطلب سجن المدير السابق لحملة ترمب 24 عاما

طلب المدعي الخاص المكلف بالتحقيق في الحملة الانتخابية لدونالد ترمب السجن لمدة تصل إلى 24 عاما ضد المدير السابق لهذه الحملة بول مانافورت، لأنه كذب على المحققين.

التفاصيل:

في وثيقة تم تسليمها إلى المحكمة المختصة، الجمعة، قال فريق المدعي روبرت مولر أنه متفق مع تقييم وزارة العدل التي رأت أنه يجب أن يحكم على مانافورت بالسجن لمدة تتراوح "بين 235 و293 شهرا".

إلى جانب الحكم بالسجن، طلب الادعاء فرض غرامة تتراوح بين خمسين ألف دولار و24.4 مليون دولار، ومتابعته اجتماعيا وقضائيا لمدة يمكن أن تصل إلى خمس سنوات بعد خروجه من السجن، ودفع تعويضات تبلغ 24.8 مليون دولار، ومصادرة 4,4 ملايين دولار.

وكالة أسوشيتد برس ذكرت أن هذه التوصية تأتي على خلفية إدانة مانافورت (69 عاما) في أغسطس/آب من العام الماضي في تهم بالاحتيال الضريبي والمصرفي والتقاعس عن الإفصاح عن حسابات مصرفية خارجية.

مكتب مولر كتب في توصية من 26 صفحة بشأن الحكم أن مانافورت تصرف لأكثر من عقد وكأنه فوق القانون، وأضاف "يجب أن يكون الحكم رادعا لمانافورت وغيره ممن يتورطون في مثل هذا السلوك".

قاضية فيدرالية كانت قد صادقت قبل يومين على موقف المدعي الخاص الذي يفيد أن مانافورت وبعدما وافق على التعاون مع المحققين لتخفيف عقوبته، كذب "عمدا" بشأن اتصالاته في 2016 و2017 مع قسطنطين كيليمنيك شريكه السابق المرتبط بأجهزة الاستخبارات الروسية.

القاضية أبدت أيضا رأيها في أكاذيب أخرى لمانافورت بشأن صفقات مالية وجزء من التحقيق الذي يجريه مولر يبقى سريا.

كانت نتيجة هذا الحكم أن المدعي الخاص لم يعد ملزما تطبيق الاتفاق الذي ينص على ألا تتجاوز عقوبة السجن عشر سنوات لقاء تعاونه مع مولر ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).

استجواب سارة ساندرز

المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، قالت لوسائل الإعلام المحلية يوم الجمعة إنها تعرضت للاستجواب من المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت عام 2016.

ساندرز قالت في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" "لقد حثني الرئيس، مثل كل أعضاء إدارته، على التعاون الكامل مع المحقق الخاص. وقد أسعدني الجلوس معه بشكل طوعي".

جرى استجواب ساندرز في أواخر 2018، وقالت "سي إن إن" إنها تحدثت مع المحقق الخاص في نفس الوقت الذي تحدث فيه كبير موظفي البيت الأبيض السابق في إدارة ترمب جون كيلي ومدير الاتصالات السابق هوب هيكس وسلفه ساندرز شون سبايسر.

لم يتم الكشف عن تفاصيل مقابلة ساندرز مع مولر يوم الجمعة. وقد نفت ساندرز (36 عاما)، ابنة حاكم أركنساس السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية مرتين مايك هوكابي، مرارا تورط ترمب في أي خطأ مع تزايد قائمة مساعدي ترمب الذين اتهمهم مولر ونجح في مقاضاتهم.

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