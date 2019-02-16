أردوغان: معهد لاهوتي في تركيا مقابل مسجد في أثينا

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان السبت بإعادة فتح مسجد قديم في أثينا وتزويده بمئذنة، مقابل أن تسمح تركيا بإعادة فتح معهد لاهوتي قديم قرب إسطنبول.

التفاصيل

رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس زار تركيا هذا الشهر، وزار معهد هالكي اللاهوتي اليوناني الأرثوذكسي المغلق حاليا.

تسيبراس أعرب خلال زيارته للمعهد في 6 من فبراير/شباط عن أمله في أن يكون المعهد قد فتح أبوابه خلال المرة المقبلة التي يزور فيها تركيا. وكان أردوغان يقف إلى جانبه.

أردوغان خلال تجمّع انتخابي: تريدون منا أمرا ما، تريدون معهد هالكي. وأنا أقول موافق، ليفتح مسجد فتحية.

أردوغان: قالوا لنا سنفتح المسجد، لكن أجبتهم، لماذا ليس هناك مئذنة؟ هل تكون الكنيسة كنيسة فعلا من دون جرس؟

أردوغان قال إن تسيبراس أبلغه قلقه من انتقادات المعارضة اليونانية لفكرة إعادة فتح المسجد.

كان أردوغان قال في وقت سابق إن فتح المعهد مرتبط بقيام اليونان بخطوات لتعزيز حقوق الأقلية التركية فيها.

خلفية