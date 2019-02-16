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سياسة|تركيا

أردوغان: تركيا لن تتراجع عن شراء صواريخ "إس-400"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
16/2/2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إن بلاده لن تتخلى عن عقد أبرمته مع روسيا لشراء صواريخ "اس-400".

التفاصيل
  • الرئيس التركي: أبرمنا عقدا مع روسيا حول صواريخ إس-400 لذلك ليس مطروحا بالنسبة لنا أن نتخلى عن هذا الاتفاق. هذه صفقة معقودة.    
  • أردوغان: تركيا منفتحة على شراء صواريخ باتريوت.
  • أردوغان: يتعين أن تخدم هذه الصفقة مصالح بلادنا.
  • أردوغان: ثمة أهمية حيوية في الاستفادة من إنتاج مشترك وتسهيلات بالدفاع وتسليم سريع للصواريخ.
  • أردوغان: واشنطن "نظرت بشكل إيجابي" إلى طلب التسليم بسرعة لكنها التزمت الصمت بشأن المسألتين الأخريين.
  • أردوغان: تسليم صواريخ "إس-400" يجب أن يبدأ في يوليو/تموز.
خلفية
  • أثار قرار أنقرة الحصول على منظومة الصواريخ الروسية الدفاعية المضادة للطيران، تحفظات حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي وانتقاداتهم بسبب عدم توافقها مع المنظومات الدفاعية للحلف.
  • في ديسمبر/كانون الأول، وافقت واشنطن على صفقة بيع منظومة باتريوت الأمريكية الدفاعية المضادة للطيران التي تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار.
  • تهدف هذه الموافقة إلى ثني أنقرة عن شراء منظومة روسية منافسة.
  • يمكن أن يعارض الكونغرس الأمريكي بيع تركيا صواريخ باتريوت أو أن يشكك في شرائها طائرات "إف-35".
  • متحدث باسم الخارجية الأمريكية قال في وقت سابق: أبلغنا تركيا بوضوح أن احتمال شراء منظومة اس-400 قد يؤدي إلى التراجع عن بيع أنقرة مقاتلات إف-35 الأمريكية وقد يعرضها لعقوبات من جانب واشنطن.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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