أردوغان: تركيا لن تتراجع عن شراء صواريخ "إس-400"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إن بلاده لن تتخلى عن عقد أبرمته مع روسيا لشراء صواريخ "اس-400".
التفاصيل
- الرئيس التركي: أبرمنا عقدا مع روسيا حول صواريخ إس-400 لذلك ليس مطروحا بالنسبة لنا أن نتخلى عن هذا الاتفاق. هذه صفقة معقودة.
- أردوغان: تركيا منفتحة على شراء صواريخ باتريوت.
- أردوغان: يتعين أن تخدم هذه الصفقة مصالح بلادنا.
- أردوغان: ثمة أهمية حيوية في الاستفادة من إنتاج مشترك وتسهيلات بالدفاع وتسليم سريع للصواريخ.
- أردوغان: واشنطن "نظرت بشكل إيجابي" إلى طلب التسليم بسرعة لكنها التزمت الصمت بشأن المسألتين الأخريين.
- أردوغان: تسليم صواريخ "إس-400" يجب أن يبدأ في يوليو/تموز.
خلفية
- أثار قرار أنقرة الحصول على منظومة الصواريخ الروسية الدفاعية المضادة للطيران، تحفظات حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي وانتقاداتهم بسبب عدم توافقها مع المنظومات الدفاعية للحلف.
- في ديسمبر/كانون الأول، وافقت واشنطن على صفقة بيع منظومة باتريوت الأمريكية الدفاعية المضادة للطيران التي تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار.
- تهدف هذه الموافقة إلى ثني أنقرة عن شراء منظومة روسية منافسة.
- يمكن أن يعارض الكونغرس الأمريكي بيع تركيا صواريخ باتريوت أو أن يشكك في شرائها طائرات "إف-35".
- متحدث باسم الخارجية الأمريكية قال في وقت سابق: أبلغنا تركيا بوضوح أن احتمال شراء منظومة اس-400 قد يؤدي إلى التراجع عن بيع أنقرة مقاتلات إف-35 الأمريكية وقد يعرضها لعقوبات من جانب واشنطن.