أردوغان: تركيا لن تتراجع عن شراء صواريخ "إس-400"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت إن بلاده لن تتخلى عن عقد أبرمته مع روسيا لشراء صواريخ "اس-400".

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الرئيس التركي: أبرمنا عقدا مع روسيا حول صواريخ إس-400 لذلك ليس مطروحا بالنسبة لنا أن نتخلى عن هذا الاتفاق. هذه صفقة معقودة.

أردوغان: تركيا منفتحة على شراء صواريخ باتريوت.

أردوغان: يتعين أن تخدم هذه الصفقة مصالح بلادنا.

أردوغان: ثمة أهمية حيوية في الاستفادة من إنتاج مشترك وتسهيلات بالدفاع وتسليم سريع للصواريخ.

أردوغان: واشنطن "نظرت بشكل إيجابي" إلى طلب التسليم بسرعة لكنها التزمت الصمت بشأن المسألتين الأخريين.

أردوغان: تسليم صواريخ "إس-400" يجب أن يبدأ في يوليو/تموز.

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