هولندا تحقق في اتهامات فساد في مشروع مترو سعودي

قال ممثلو ادعاء في هولندا، الجمعة، إنهم داهموا مكاتب شركة ستركتون للإنشاءات في إطار تحقيق بشأن اتهامات بالرشوة ترتبط بمشروع مترو سعودي بمليارات من اليورو.
التفاصيل
- ستركتون واحدة من بين عدة شركات تشارك في عقد بقيمة 7.8 مليار دولار لبناء ثلاثة خطوط مترو في العاصمة السعودية الرياض.
- المشاركون الآخرون في الكونسورتيوم، الذي تقوده إف.سي.سي الإسبانية، هم ألستوم وسيتيك الفرنسيتان وسامسونج الكورية الجنوبية وفريسينه السعودية وتبيسا الإسبانية أيضا.
- تقول ستركتون إن حصتها في المشروع التابع لهيئة تطوير مدينة الرياض، والذي يتضمن مسارات بطول 63.8 كيلومتر و26 محطة، تُقدر بنحو مليار دولار.
- ممثلو ادعاء في الجرائم المالية قالوا في بيان إنهم قاموا بتفتيش مكاتب ستركتون انترناشونال بي.في وستركتون سيفيل برويكتن بي.في.
- لم يتضح على الفور ما إذا كان التحقيق يشمل شركات أخرى.
- البيان: التركيز في التحقيق على احتمال وقوع فساد وتزييف فيما يخص الحصول على عقد لبناء مترو في الرياض.
- أكدت ستركتون وقوع عمليات تفتيش وقالت إنها تتعاون.
- ممثلو الادعاء: التحقيق جزء من مساع لشن حملة ضد تقديم شركات هولندية رشا لمسؤولين حكوميين في الخارج.