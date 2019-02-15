هولندا تحقق في اتهامات فساد في مشروع مترو سعودي

قال ممثلو ادعاء في هولندا، الجمعة، إنهم داهموا مكاتب شركة ستركتون للإنشاءات في إطار تحقيق بشأن اتهامات بالرشوة ترتبط بمشروع مترو سعودي بمليارات من اليورو.

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