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سياسة|هولندا

هولندا تحقق في اتهامات فساد في مشروع مترو سعودي

عملية إنشاء محطة مترو في العاصمة السعودية الرياض
عملية إنشاء محطة مترو في العاصمة السعودية الرياض
15/2/2019

قال ممثلو ادعاء في هولندا، الجمعة، إنهم داهموا مكاتب شركة ستركتون للإنشاءات في إطار تحقيق بشأن اتهامات بالرشوة ترتبط بمشروع مترو سعودي بمليارات من اليورو.

التفاصيل
  • ستركتون واحدة من بين عدة شركات تشارك في عقد بقيمة 7.8 مليار دولار لبناء ثلاثة خطوط مترو في العاصمة السعودية الرياض.
  • المشاركون الآخرون في الكونسورتيوم، الذي تقوده إف.سي.سي الإسبانية، هم ألستوم وسيتيك الفرنسيتان وسامسونج الكورية الجنوبية وفريسينه السعودية وتبيسا الإسبانية أيضا.
  • تقول ستركتون إن حصتها في المشروع التابع لهيئة تطوير مدينة الرياض، والذي يتضمن مسارات بطول 63.8 كيلومتر و26 محطة، تُقدر بنحو مليار دولار.
  • ممثلو ادعاء في الجرائم المالية قالوا في بيان إنهم قاموا بتفتيش مكاتب ستركتون انترناشونال بي.في وستركتون سيفيل برويكتن بي.في.
  • لم يتضح على الفور ما إذا كان التحقيق يشمل شركات أخرى.
  • البيان: التركيز في التحقيق على احتمال وقوع فساد وتزييف فيما يخص الحصول على عقد لبناء مترو في الرياض.
  • أكدت ستركتون وقوع عمليات تفتيش وقالت إنها تتعاون.
  • ممثلو الادعاء: التحقيق جزء من مساع لشن حملة ضد تقديم شركات هولندية رشا لمسؤولين حكوميين في الخارج.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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