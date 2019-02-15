مصر: التحفظ على أموال أشخاص وشركات بتهمة الانتماء للإخوان

أعلنت محكمة مصرية، الخميس، التحفظ على أموال 614 شخصًا و268 كيانًا اقتصاديًا و30 مستشفى وشركة أدوية بتهمة الانتماء وتمويل ودعم جماعة الإخوان المسلمين.

إضافة الأموال إلى الخزانة العامة

جاء ذلك في منطوق حكم صدر عن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، في 3 من ديسمبر/ كانون الأول 2018، ولم يعلن عنه سوى اليوم، حسب البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة.

ذكرت المحكمة في منطوق حكمها، أنها أمرت بالتحفظ على أموال 614 شخصًا، و268 كيانا اقتصاديا و30 مستشفى وشركة أدوية، في اتهامهم بالانتماء ودعم وتمويل جماعة الإخوان، التي تدرجها السلطات على قوائم الإرهاب منذ نهاية 2013

لم يحدد المصدر أسماء الأشخاص أو المؤسسات التي تم التحفظ على أموالها.

المحكمة قررت إضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة وفق المصدر ذاته، غير أن الحكم أولي وقابل للطعن.

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