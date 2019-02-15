عريضة في البرلمان البريطاني لإدانة احتجاز الناشطات بالسعودية

يواصل نواب في البرلمان البريطاني التوقيع على عريضة تدين استمرار العاصمة السعودية الرياض باحتجاز ناشطات سعوديات.

التفاصيل:

العريضة التي أطلقها مجلس العموم قبل يومين جمعت 18 توقيعا حتى الآن لنواب من أحزاب مختلفة.

يشير نص العريضة إلى قلق عميق في البرلمان البريطاني بشأن استمرار اعتقال ناشطات منهن لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النجفان وسمر بدوي.

انتقدت العريضة تعرض بعض الناشطات للتحرش الجنسي والتعذيب وسوء المعاملة، وفق ما كشفته منظمات حقوقية، ومنها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

تحث عريضة البرلمان البريطاني السلطات السعودية على إطلاق سراح الناشطات بشكل فوري وغير مشروط، مع غيرهن من معتقلي الرأي والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

تدعو العريضة لفتح تحقيق محايد لمحاسبة المنخرطين في سوء معاملة المعتقلين وتعذيبهم.

في سياق متصل انتقد الباحث في "هيومن رايتس ووتش" آدم كوكل، اعتقال السلطات السعودية للناشطة الحقوقية، لجين الهذلول، ونحو اثنتي عشرة امرأة أخرى من دون تقديم أي سبب لاعتقالهن.

جاء ذلك في تصريح لشبكة "إن بي آر" الأمريكية التي نشرت مقالا بعنوان "تزايد المخاوف بشأن لجين الهذلول".

ماذا جاء في المقال؟

عند اعتقال الناشطات، اتُّهمـن علانية بالخيانة، وأُطلقت حملة هوجاء ضدهن، بينما لم توجه لهن أي تهم.

في تعليق على حبس الهذلول، قالت صديقتها، الكاتبة عروبة جمال، إنه من الواضح أن السلطات السعودية لا ترغب أن يكون النشاط الحقوقي نهجا للدفع نحو التغيير.

عروبة أضافت أنها تعتقد أن السلطات السعودية شعرت أنها مهددة من الناشطين ومواقفهم. ولذلك تحاول تلقينهم درسا.

عروبة أشارت إلى أن مقتل الصحفي جمال خاشقجي وجه الأنظار نحو وضع حقوق الإنسان بشكل عام في السعودية وإلى وضع الهذلول.

وكتبت شبكة "إن بي آر" أن عروبة جمال ونشطاء حقوقيين آخرين يعتقدون أن الهذلول اعتُقِـلت لأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا يرغب في أن ينسب غيـرُه لنفسِه مكسب رفع حظر قيادة النساء للسيارات.

موقف البرلمان الأوربي:

وتبنى البرلمان الأوربي، أمس الخميس، قرارا يدين احتجاز وتعذيب المدافعات عن حقوق المرأة في السعودية.

وطالب البرلمان السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن كافة النشطاء المعتقلين في سجون المملكة ووضع حد لجميع أشكال التضييق.