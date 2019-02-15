شاهد: وزراء السعودية والبحرين والإمارات يخطبون ود إسرائيل

في جلسة ( لم يكن مسموحا لوسائل الإعلام بحضورها) على هامش مؤتمر وارسو للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط أدلى وزراء خارجية السعودية والبحرين والإمارات بتصريحات تعكس سعيا لود إسرائيل.

هذه التصريحات جاءت في فيديو -يُعتقد أنه التقط بكاميرا هاتف محمول نشره- مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ثم سحبه.

خلال التسجيل، أجاب وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان عن سؤال بشأن الأنشطة الإسرائيلية في سوريا قائلا "إن لكل دولة الحق في الدفاع عن نفسها عندما تواجه تحديا. ليس لي أن أدعوكم لأن تراهنوا علينا. ولكنكم إن فعلتم فإن حظوظنا أكبر في تغيير المنطقة".

وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير فقال إن النظام الإيراني ليست له أخلاقيات لأنه يستهدف دبلوماسيين ويفجر سفارات.

تساءل الجبير عمَّن يدعم حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مجيبا بأنها إيران التي تزعزع الوضع في عدة دول عربية، وفق وصفه.

أضاف الوزير السعودي"أطلق الحوثيون من اليمن أكثر من مئتي صاروخ إيراني على أراضينا وشهدت الأمم المتحدة بأنها إيرانية. إن محاولة إبرام الصفقات مع إيران ليست الرسالة المفيدة".

وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة قال "نشأنا على أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو أهم مسألة يجب حلها، ولكنا رأينا تحديا أكبر هو الأكثر في تاريخنا الحديث مصدره الجمهورية الإسلامية في إيران"، كما وصف النظام الإيراني بأنه "فاشي".