شاهد: إصابة 20 فلسطينيا برصاص الاحتلال قرب حدود غزة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن عشرين فلسطينياً أصيبوا، الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في المواجهات التي اندلعت خلال احتجاجات "مسيرة العودة" قرب السياج الحدودي شرقي القطاع.

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أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة: أصيب 20 مواطنا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

القدرة: اثنين في حالة خطرة من بين المصابين.

القدرة: عشرات آخرين أصيبوا جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي استخدمته قوات الاحتلال في قمع المتظاهرين.

الهيئة العليا لمسيرات العودة: غزة لن تهدأ أبدا إلا إذا نالت حقوقها وحقوق شعبها كاملة في الحرية والتحرير والعيش بكرامة.

الهيئة العليا: غزة ستقاوم الظلم بكل الوسائل المشروعة والمكفولة لها دوليا وإنسانيا من أجل تحقيق أهدافها الوطنية.

وكانت الهيئة الوطنية العليا قد دعت الجماهير الفلسطينية للمشاركة في فعاليات، الجمعة، تحت عنوان "غزة عصية على الانفصال والانكسار".

وأكدت الهيئة الوطنية استمرار الفعاليات الشعبية المنددة بالحصار الإسرائيلي.

وحذرت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان لها من تداعيات ما وصفته بالتغول الإسرائيلي عبر استهداف المتظاهرين السلميين شرقي القطاع والمماطلة في تنفيذ تفاهمات التهدئة ورفع الحصار المفروض على غزة.

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