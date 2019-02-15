ترمب يعلن الطوارئ والديمقراطيون يعتبرونه انقلابا على الدستور

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، على مرسوم رئاسي يعلن حالة الطوارئ الوطنية لتأمين تمويل قدره 8 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

ومن المتوقع أن تدخل خطوة كهذه، ترمب، في مواجهة مع الديمقراطيين الذين يصفون مساعيه بأنها محاولة غير دستورية لتمويل بناء جدار حدودي من دون موافقة الكونغرس.

التفاصيل:

ترمب قال في مؤتمر صحفي إنه سيستخدم سلطاته التنفيذية لتمويل بناء الجدار الحدودي.

ترمب: ننسق مع المكسيك بشكل أفضل من الماضي فيما يخص أمن الحدود وأشكر الرئيس المكسيكي.

ترمب: كل ما أهدف إليه هو تأمين حدودنا وأؤكد أن الجدار مع حدود المكسيك سينجح بنسبة 100%.

ترمب اعترف بأنه يتوقع إطلاق إجراءات قضائية ضدّ استعداده إعلان حالة الطوارئ.

ترمب: "لحسن الحظ، سنفوز نحن". مبدياً ثقة عززها القضاة المحافظون الذين عينهم في المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد.

البيت الأبيض ذكر أن إعلان حالة الطوارئ سيضع في متناول الرئيس 8 مليارات دولار على الفور، للمباشرة في تأمين الحدود.

من المقرر أن يوقع ترمب على مشروع قانون الموازنة إما، الجمعة أو غدا السبت، بعد أن أقرها الكونغرس بأغلبية كبيرة في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) من دون تمويل للجدار ما شكل هزيمة تشريعية لترمب.

سيسمح إعلان حالة الطوارئ لترمب باستقطاع تمويل خصصه النواب لأغراض أخرى لبناء الجدار لكن بشرط ألا تتدخل محاكم أو الكونغرس لمنعه من هذا الإعلان.

وكان زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، قال، إن ترمب أبلغه بأنه سيوقع على اتفاق الميزانية فور تمريره من الكونغرس، وإنه سيعلن حالة الطوارئ في الوقت نفسه.

وأضاف ماكونيل "سنحت لي فرصة الحديث مع الرئيس ترمب، وأود أن أخبر زملائي بأنه أبلغني باستعداده للتوقيع على مشروع الموازنة، وسيعلن حالة الطوارئ الوطنية في الوقت نفسه. وأنا أخبرته بأنني سأدعم إعلان حالة الطوارئ".

رد ديمقراطي:

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قالت إن إعلان ترمب حالة الطوارئ بشكل غير قانوني هو اعتداء على الدستور.

بيلوسي قالت في بيان مشترك مع زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "ما فعله ترمب هو استيلاء على السلطة ومحاولة لتحقيق مراده بعد فشله في الحصول عليه دستوريا".

البيان أكد أن قرار ترمب يعد انتهاكا لصلاحية الكونغرس في تشريع المخصصات المالية وأن الكونغرس سيدافع عن سلطاته في المحاكم وبكل السبل الممكنة.

شدد البيان على ضرورة إعادة النظر في قرار إعلان حالة الطوارئ واعتبره معارضاً لرؤية مؤسسي الولايات المتحدة ويخل بميزان القوى بين الرئيس والكونغرس.

دعت بيلوسي وشومر، أعضاء الكونغرس الجمهوريين للانضمام إليهم في الدفاع عن الدستور، قائلين إن ترمب ليس فوق القانون.

رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب قال مخاطبا ترمب: خطابك فظ ويقطر بالمغالطات ونراك في المحكمة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) ونائب الرئيس مايك بنس (وسط) ورئيسة مجلس النواب بيلوسي

وقال مراقبون سياسيون إن الدستور في الولايات المتحدة ينص على صلاحية الكونغرس في صرف الأموال ومناحي صرفها وبهذا الإعلان يقول الرئيس إنه يمتلك تلك الصلاحية، وهناك اعتقاد واسع بأنه سيخسر أمام المحاكم.

وأضافوا، فضلا عن المحاكم يملك الديمقراطيون صلاحيات تشريعية في مجلس النواب لإدانة خطوة الرئيس وإحراج المشرعين الجمهوريين بإرغامهم على التصويت معه أو ضده بشكل علني.

ولاية نيويورك تدرس الطعن:

النائب العام لولاية نيويورك الأمريكية، هددت، الجمعة، باتخاذ إجراء قضائي ضد إعلان الرئيس دونالد ترمب حالة الطوارئ الوطنية بهدف تخصيص مليارات الدولارات لتمويل بناء سياج على الحدود مع المكسيك.

ليتشا جيمس قالت في بيان: "لن نقبل انتهاك السلطة هذا، وسنقاوم بكل الأدوات القانونية التي تحت تصرفنا".

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صدق على مشروع قرار التمويل الحكومي الذي يتيح توفير مبلغ مليار و300 مليون دولار لبناء 55 ميلا جديدا من السياج الحدودي، بينما كان الرئيس ترمب قد طلب 5 مليارات 700 مليون دولار.

وقد رُفع مشروع القرار الذي سيجنب البلاد إغلاقاً حكوميا جديداً، الذي أجيز بأغلبية 300 صوت مقابل 128 صوتاً، إلى مكتب الرئيس للتوقيع عليه ليصبح نافذاً.

وطالب ترمب الكونغرس بتخصيص تمويل لبناء الجدار في مشروع قانون الموازنة العامة لتحقيق أحد أكبر تعهداته الانتخابية في 2016.

خلفيات: