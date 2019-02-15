انفجار عبوة ناسفة في مصر

قالت وزارة الداخلية المصرية إنها أحبطت استهداف قوة أمنية بعبوة ناسفة بدائية الصنع في ميدان الجيزة غربي القاهرة، الجمعة.
التفاصيل
- وزارة الداخلية المصرية سارعت على الفور بإنحاء اللائمة على "جماعة الإخوان المسلمين" الذي تصنفها السلطات الحالية في مصر على أنها "جماعة إرهابية".
- الداخلية: خبراء المفرقعات أبطلوا مفعول القنبلة على الفور.
- مصادر أمنية لرويترز: إصابة شرطيين اثنين وثلاثة مدنيين بجروح طفيفة في انفجار قنبلة خلال محاولة إبطال مفعولها في ميدان الجيزة.
- المصادر الأمنية: القنبلة وقنبلة أخرى تمكنت الشرطة من إبطال مفعولها وضعتا بالقرب من سيارتي شرطة كانتا تؤمنان صلاة الجمعة في مسجد الاستقامة.
- المصادر الأمنية: الشرطة أبطلت مفعول قنبلة ثالثة عثر عليها قرب جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة.
- لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن زرع القنابل الثلاث.
خلفية
- منذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013 تنحي السلطات باللائمة على جماعة الإخوان المسلمين في أي أعمال عنف في البلاد.
- نفت الإخوان مرارا ضلوعها في أي أعمال عنف تتهمها بها السلطات الحالية.
- عمدت السلطات في مصر إلى الزج بآلاف المنتمين للجماعة ورافضي الانقلاب العسكري منذ الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو/ تموز 2013 على الرئيس المنتخب محمد مرسي والذي كان ينتمي للإخوان.