انفجار عبوة ناسفة في مصر

قالت وزارة الداخلية المصرية إنها أحبطت استهداف قوة أمنية بعبوة ناسفة بدائية الصنع في ميدان الجيزة غربي القاهرة، الجمعة.

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وزارة الداخلية المصرية سارعت على الفور بإنحاء اللائمة على "جماعة الإخوان المسلمين" الذي تصنفها السلطات الحالية في مصر على أنها "جماعة إرهابية".

الداخلية: خبراء المفرقعات أبطلوا مفعول القنبلة على الفور.

مصادر أمنية لرويترز: إصابة شرطيين اثنين وثلاثة مدنيين بجروح طفيفة في انفجار قنبلة خلال محاولة إبطال مفعولها في ميدان الجيزة.

المصادر الأمنية: القنبلة وقنبلة أخرى تمكنت الشرطة من إبطال مفعولها وضعتا بالقرب من سيارتي شرطة كانتا تؤمنان صلاة الجمعة في مسجد الاستقامة.

المصادر الأمنية: الشرطة أبطلت مفعول قنبلة ثالثة عثر عليها قرب جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن زرع القنابل الثلاث.

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