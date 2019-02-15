الكونغرس الأمريكي يبحث موقف ترمب من مقتل خاشقجي

وقع نواب جمهوريون وديمقراطيون بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي رسالتين تطالبان ترمب بإطلاع الكونغرس على آخر مستجدات الموقف بشأن مقتل خاشقجي.

الرسالة الأولى:

طالب جميع الأعضاء الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بإطلاع الكونغرس على آخر المستجدات، وفقا لقانون ماغنيتسكي، بشأن موقف الرئيس ترمب من تورط أي شخصية أجنبية في مقتل جمال خاشقجي.

الجمهوريون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ شددوا على ضرورة معرفة ما استجد في موقف ترمب بشأن أي متورط، بمن فيهم مسؤولون من ذوي المناصب العليا في السعودية.

رئيس اللجنة السيناتور جيم ريش قال إن اللجنة بعثت برسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو تطلب فيها تقديم مزيد من المعلومات.

الرسالة الثانية:

10 أعضاء ديمقراطيون في اللجنة، وقعوا خطابا منفصلا يطالب بومبيو بإخطار المجلس بآخر المستجدات حول قضية خاشقجي، بسبب تجاهل إدارة ترمب مهلة يوم الجمعة الماضي لتقديم تقرير للكونغرس عمن يقف وراء قتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده في إسطنبول، وإن كان منهم مسؤولون بالحكومة السعودية وأعضاء بالأسرة الحاكمة، بمن فيهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

السناتور الديمقراطي بوب مينينديز كان قد قال لشبكة "سي إن إن" الأمريكية الاثنين الماضي إن "القانون واضح ومباشر، والرئيس انتهك القانون بعدم تقديم إجابة للكونغرس عن السؤال الجوهري، وهو: هل ولي العهد السعودي مسؤول في النهاية عن وفاة جمال خاشقجي؟".

السناتور بوب مينينديز (غيتي)

وتعليقا على الرسالتين، قال ممثل لوزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو قدم إفادة بالتطورات إلى لجنة العلاقات الخارجية يوم الجمعة الماضي، وسوف يواصل التشاور مع الكونغرس.

تحقيقات في اختفاء سعوديين متهمين بقضايا جنائية من الولايات المتحدة:

قناة "سي إن إن" الأمريكية ذكرت في تقرير لها أن سلطات تنفيذ القانون الفيدرالية تحقق في قضايا عدة لأشخاص سعوديين اختفوا في الولايات المتحدة، بعد توجيه اتهامات جنائية لهم.

القناة قالت إن المحققين يعتقدون أن اختفاء هؤلاء قد يكون تـم بمساعدة من السلطات السعودية.

ذكر تقرير القناة حالة طالب سعودي اتهم بقتل فتاة أمريكية بعد أن صدمها بسيارته وأُجبر على تسليم جواز سفره، ودفعت السلطات السعودية كفالته والرسوم القانونية.

التقرير قال إن الطالب اختفى قبل أسبوعين من محاكمته.

التقرير نقل عن صحيفة "أوريغون" اعتقاد السلطات الفيدرالية أن الطالب حصل على جواز سفر جديد من السلطات السعودية وغادر الولايات المتحدة على الأرجح بطائرة خاصة.

القناة قالت إنها تلقت بيانا من السفارة السعودية تقول فيه إن الاتهامات بمساعدتها لأشخاص متورطين في مخالفات قانونية في الولايات المتحدة غير صحيحة.

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