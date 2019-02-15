الرئيس الفنزويلي للجزيرة: إدارة ترمب تتحكم بالمعارضة (فيديو)

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن إدارة ترمب تتحكم في المعارضة الفنزويلية وتخطط معها لانقلاب بهدف تدمير الدولة.

أبرز ما ورد في مقابلة خاصة للجزيرة مع الرئيس مادورو:

الانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت العام الماضي تمت وفق الدستور والقانون وبمراقبة دولية، وحصلت فيها على تأييد 68% في المئة من الأصوات.

أي شيء آخرـ في إشارة إلى مطالب المعارضة بإجراء انتخابات أخرى مبكرة ـ هو مجرد محاولات لزعزعة استقرار البلاد، ومصدرها واشنطن.

بعد إجراء حوار مع المعارضة في جمهورية الدومينيكان، اتفقنا على اجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، بعد ذلك انسحب جزء من المعارضة ولم يوقع على الاتفاق، وفي النهاية تم الاتفاق على إجرائها في 20 من مايو.

هذه الانتخابات أجريت وفق القانون والدستور وبمراقبة دولية ومحلية، وعرفت مشاركة عشرة ملايين ناخب وحصلت خلالها على 68% في المائة من الأصوات.

الانتخابات الشرعية المؤقتة أجريت وأي شيء عدا ذلك فهو مجرد نزوات، ومحاولات لزعزعة استقرار البلاد مصدرها البيت الأبيض.

استبعد مادورو أن يتم استخدام القوة لمنع وصول المساعدات الإنسانية الأمريكية التي تسعى المعارضة الفنزويلية إدخالها عبر الحدود الكولومبية في 23 من الشهر الجاري.

لم يحدث ذلك ولن يحدث، أي مواد تأتي من خارج البلاد يجب أن تخضع لشروط معينة مثل التفتيش والضرائب كما في جميع الدول، سواء عبر الجو أو البحر أو البر.

بعض الدول الأوربية أخطأت حينما دعمت الولايات المتحدة في حرب العراق، وقصفها ليبيا ونهجها سياسة تدميرية في سوريا، وتلك الدول تخطئ الآن أيضا مع فنزويلا.

تجمع للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة

أعلن وزير خارجية فنزويلا غوغري أريازا، تشكيل تجمع عالمي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، للدفاع عن ميثاق المنظمة والقانون الدولي.

جاء ذلك في تصريحات أدلي بها أريازا، وهو محاط بسفراء أكثر من 10 دول أعضاء بالأمم المتحدة من بينهم مندوبي روسيا والصين وإيران ومراقب فلسطين لدى المنظمة الدولية.

المبدأ الأول هو ضرورة احترام الحقوق المتساوية للدول الأعضاء في تقرير مصيرها، والثاني احترام سيادة الأعضاء، والمبدأ الثالث ضرورة تسوية النزاعات الدولية عبر الطرق السلمية.

المبدأ الرابع يتمثل في دعوة الدول إلى الإحجام عن التهديد باستخدام القوة ضد أي دولة عضو بالأمم المتحدة، والمبدأ الخامس يتمثل في احترام وحدة وسلامة أراضي الدول الأعضاء، ويتمثل المبدأ السادس في عدم جواز التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء.

تعهد بتقديم 100 مليون دولار مساعدات

تعهدت 25 دولة تقديم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لفنزويلا التي تشهد أزمة، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

بحسب ديفيد سمولنسكي، منسق مجموعة العمل في المنظمة فإن المبلغ سيذهب مباشرة إلى مراكز تجميع المساعدات التي أقيمت على الحدود مع كولومبيا والبرازيل في جزيرة كوراساو الكاريبية.

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو(يمين) وزعيم المعارضة خوان غوايدو

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