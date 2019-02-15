أمريكا تسعى لطمأنة حلفائها الأوربيين بشأن الخروج من سوريا

قال باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، الجمعة إن الولايات المتحدة ملتزمة بهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط وخارجه.

طمأنة أمريكية

شاناهان قال عقب اجتماع على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بقضية تحالفنا الرئيسية وهي إلحاق هزيمة نهائية بتنظيم الدولة في الشرق الأوسط وخارجه".

شاناهان: تقترب مهمة القوات الأمريكية بشمال شرق سوريا من الانتهاء.

شاناهان: أتصور تحالفا "أكبر وأقوى" لقتال تنظيم الدولة الإسلامية على مستوى العالم.

شاناهان: سنواصل دعم قدرات شركائنا المحليين للوقوف في وجه فلول تنظيم الدولة.

24 ساعة

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال، الجمعة، إنه سيصدر إعلانا بشأن سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة.

ترمب: لدينا الكثير من الإعلانات العظيمة التي لها علاقة بسوريا ونجاحنا في القضاء على "الخلافة" والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.

ترمب أشار إلى أن الإعلان الرسمي عن نهاية "الخلافة" سيصدر قريبا.

ينتظر الحلفاء الأوربيون وروسيا كيفية تنفيذه للقرار الذي اتخذه في ديسمبر/ كانون الأول 2018 لسحب القوات الأمريكية من سوريا.

مخاوف أوربية

مسؤولون أوربيون قالوا إنهم لم يحصلوا سوى على تفاصيل قليلة خلال الاجتماع المغلق في ميونيخ، وإن كثيرا من الأسئلة لا تزال عالقة.

مصدر حكومي فرنسي قال لوكالة "فرانس برس": من غير الوارد بقاء جنود فرنسيين على الأرض من دون وجود الأمريكيين.

وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز: الولايات المتحدة أبلغت شركاءها في التحالف بأن جنودها سيغادرون في غضون "أسابيع" وليس في غضون أشهر.

وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين قالت إن المهمة يجب أن يكون شعارها "ندخل معا ونخرج معا".

ليين: القرارات في سوريا والعراق حيث شارك تقريبا كافة أعضاء حلف شمال الأطلسي في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية يجب أن تكون مشتركة.

مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية: لم يقم أي من الشركاء في التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية بـتعهد محدد، سواء بالبقاء أم بالمغادرة بعد خروجنا.

المسؤول الأمريكي: كانت هناك رغبة كبيرة بإيجاد اتفاق أو آلية أمنية.

المسؤول الأمريكي: لم يتم التوصل لحل ملموس للفراغ الأمني.

مسؤول أوربي لرويترز: لا نزال نحاول أن نفهم كيف يخطط الأمريكيون للانسحاب. لا أعتقد أن هناك أي وضوح حتى الآن.

مسؤول آخر: شاناهان لم يعرض على الحلفاء جدولا زمنيا للانسحاب الأمريكي من سوريا، والحلفاء عبروا عن شكوكهم خلال الاجتماع.

توصية بالتسليح

الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية أوصى بأن تواصل بلاده تسليح ومساعدة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد بعد الانسحاب الأمريكي المزمع من سوريا شريطة أن تواصل الضغط على تنظيم الدولة الإسلامية.

فوتيل: ما داموا يقاتلون ضد تنظيم الدولة ويواصلون الضغط عليهم، أعتقد أنه يبدو لي أن في مصلحتنا مواصلة تقديم وسائل القيام بذلك.

تمثل توصية الجنرال فوتيل والذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط واحدة من أقوى الإشارات حتى الآن على آمال الجيش الأمريكي في شراكة دائمة مع قوات سوريا الديمقراطية.

تثير الشراكة الدائمة مخاوف تركيا حليفة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي والتي تقول إن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية الأكراد "إرهابيون".

الجنرال جوزيف فوتيل قائد قيادة المنطقة الوسطي الأمريكية

خلفية