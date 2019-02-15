أسرار الهجوم على النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر

تتعرض النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر لانتقادات من سياسيين أمريكيين على مختلف توجهاتهم وطالبها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتقديم استقالتها من الكونغرس واتهمها بمعاداة السامية.
رفضت عمر التي تمثل الحزب الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا دعوة ترمب وقابلتها بتغريدة شديدة اللهجة قالت فيها "لقد روجت للكراهية طوال حياتك – ضد اليهود والمسلمين وسكان أمريكا الأصليين والسود وغيرهم. لقد تعلمت من الناس الذين آذتهم كلماتي، فمتى ستتعلم أنت؟"
Hi @realDonaldTrump–
You have trafficked in hate your whole life—against Jews, Muslims, Indigenous, immigrants, black people and more. I learned from people impacted by my words. When will you? https://t.co/EqqTyjkiNE
— Ilhan Omar (@IlhanMN) February 13, 2019
We call @IlhanMN & @RashidaTlaib "the first Muslim women elected to Congress" because the first Muslim was @keithellison. He was also viciously vilified as an anti-Semite – by the DNC's largest billionaire donor. Perhaps there's a pattern to be seen here? https://t.co/EW1ARYZVp4
— Glenn Greenwald (@ggreenwald) February 11, 2019
https://twitter.com/IlhanMN/status/1094761790595088384?ref_src=twsrc%5Etfw
"لا أستطيع أن أفهم لماذا على هذه اللجنة أو الشعب الأمريكي أن تعتبر أي شهادة تدلي بها اليوم على أنها صادقة"، هذه هي الكلمات التي قالتها عمر لأبرامز في إشارة لدوره في فضيحة إيران-كونترا ومذابح السلفادور في ثمانينات القرن الماضي وارتباط اسمه بتأييد حكومات ما يعرف بسنين الحروب القذرة في أمريكا اللاتينية.
كلمات عمر لأبرامز أثناء حضوره جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أثارت حفيظته ووصف سؤالها بأنه "سخيف" إلا أنه أجاب على أسئلتها مرغما، ومن المتوقع أن يتسبب ذلك في المزيد من الحنق على عمر في الأيام المقبلة من جانب إدارة الرئيس ترمب.
يذكر أن أبرامز أدين عام 1991 بجريمة الكذب وإخفاء معلومات عن الكونغرس الأمريكي فيما يتعلق بإيران-كونترا المتعلقة ببيع أسلحة أمريكية إلى إيران في ثمانينات القرن الماضي إلا أن الرئيس جورج بوش الأب عفا عنه عام 1992.
كان الرئيس ترمب يأمل بقوة أن تستمر سيطرة الحزب الجمهوري على مجلسي النواب والشيوخ طوال فترة رئاسته ليستطيع أن يلبي وعوده لقادة الكنيسة الأنجليكانية الذين أعطوه دعمهم وكان لهم الدور الأكبر في نجاحه.
إلا أن خسارة مجلس النواب لصالح الديمقراطيين في الانتخابات النصفية في أواخر العام الماضي كانت ضربة مؤلمة لأحلام ترمب وقاعدته من المتدينين المتزمتين، وكان وصول نائبتين مسلمتين للمجس بمثابة وضع الملح على الجرح.
ثم أتى إلغاء حظر الحجاب في مجلس النواب لكي تتمكن عمر ورشيد من القيام بمهامها النيابية بمثابة الضربة القاضية التي أخرجت بعض قادة اليمين ورجال الدين عن طورهم، حتى وصفها الراهب إي دبليو جاكسون في مقابلة إذاعية بأنها محاولة من المسلمين لتحويل الكونغرس إلى "إمارة إسلامية".
من جهة أخرى، وجهت بعض القنوات والوسائل الإعلامية التي تمولها دول خليجية على خلاف مع الإخوان المسلمين اتهامات لعمر ورشيد بعيد توليهما حقيبتيهما التشريعية بأنهما تتبعان فكر الإسلام السياسي الذي يتحالف معه الحزب الديمقراطي على أساس أن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وصل لسدة الرئاسة في انتخابات أجريت في عهد الرئيس الأمريكي الديمقراطي باراك أوباما.