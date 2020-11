أسرار الهجوم على النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر

تتعرض النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر لانتقادات من سياسيين أمريكيين على مختلف توجهاتهم وطالبها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتقديم استقالتها من الكونغرس واتهمها بمعاداة السامية.

رفضت عمر التي تمثل الحزب الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا دعوة ترمب وقابلتها بتغريدة شديدة اللهجة قالت فيها "لقد روجت للكراهية طوال حياتك – ضد اليهود والمسلمين وسكان أمريكا الأصليين والسود وغيرهم. لقد تعلمت من الناس الذين آذتهم كلماتي، فمتى ستتعلم أنت؟"

You have trafficked in hate your whole life—against Jews, Muslims, Indigenous, immigrants, black people and more. I learned from people impacted by my words. When will you? https://t.co/EqqTyjkiNE

الشرارة التي أشعلت فتيل الأزمة

We call @IlhanMN & @RashidaTlaib "the first Muslim women elected to Congress" because the first Muslim was @keithellison. He was also viciously vilified as an anti-Semite – by the DNC's largest billionaire donor. Perhaps there's a pattern to be seen here? https://t.co/EW1ARYZVp4

— Glenn Greenwald (@ggreenwald) February 11, 2019