مانفورت مدير حملة ترمب خدع مكتب التحقيقات الفيدرالية

قالت قاضية أمريكية إن بول مانافورت مدير الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترمب، كذب عمدا على مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر وهيئة محلفين كبرى.

اتهام بالكذب:

القضاء الأمريكي خلص إلى أن مانافورت الذي أٌدين من قبل بمخالفات مالية، كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وانتهك بذلك الاتفاق حول اعترافه بالتهم، ما يؤدي إلى تشديد عقوبة السجن ضده.

وكالة أنباء بلومبرغ نقلت عن القاضية آمي بيرمان جاكسون، أمس الأربعاء، أن مانافورت قدم عدة بيانات كاذبة لمكتب التحقيقات الاتحادي ومولر وهيئة المحلفين فيما يتعلق بشؤون ذات صلة بالتحقيق في التدخل الروسي المزعوم بالانتخابات الأمريكية.

القاضية أضافت أن الأمر يشمل علاقاته بمسؤول روسي أثناء الحملة الانتخابية وما بعدها.

قاض فيدرالي، أكد لـ"فرانس برس" أن مانافورت كذب "عمدًا" بشأن اتصالاته في 2016 و2017 مع قسطنطين كيليمنيك الذي كان شريكًا له في الماضي ومرتبط بأجهزة الاستخبارات في موسكو.

مانافورت كذب أيضًا بشأن مبلغ دفع إلى مكتب للمحامين.

روبرت مولر المستشار الخاص بالتحقيق بشأن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية (غيتي)

اتفاق ضمن تحقيق مولر: