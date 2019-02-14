شاهد: كلمة جريئة لبرلماني مصري.. ومغردون: قصف جبهة السيسي

أثارت كلمة قوية للنائب أحمد طنطاوي أمام مجلس النواب المصري ،الأربعاء، وصف فيها التعديلات الدستورية المقترحة بـ "الباطلة" ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.
وجه النائب المصري وهو عضو تكتل "25-30″، رسالة قوية خلال جلسة في مجلس النواب لمناقشة تقرير مبدئي بخصوص مقترحات لتعديل الدستور، تقدم بها ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية. وقال إن كل ما نقوم به الآن في مجلس النواب قولا واحدا هو "باطل دستوريًا" ويعيدنا للعصور الوسطى.
ومن أبرز التعديلات المقترحة والمتداولة في وسائل إعلام وبيانات برلمانية، مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، ورفع الحظر عن ترشح السيسي لولايات رئاسية جديدة.
النائب هيثم الحريري: التعديلات الدستورية "تنسف" المسار الديمقراطي في مصر pic.twitter.com/98KRAo7SL4
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 13, 2019
النائب #أحمد_طنطاوي يقصف جبهه #السيسي ويتبرأ مما يحدث من انتهاك للدستور لان التعديل جاء من أجل شخص واحد لا ينقصنا الا نفتح قوسين ونكتب اسمه وده بيرجعنا للعصور الوسطي.#لا_لتعديل_الدستور #ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/fEy1bgd08t
— omar omar (@omar01118351888) ١٤ فبراير ٢٠١٩
تقريباً النائب #أحمد_طنطاوي هو الوحيد المعارض للتعديلات الدستورية ويجهر بمعارضته لها وأن ما يتم داخل مجلس النواب هو غير دستوري .. يفعل هذا دون خوف وواضح ان ليس له تسجيلات لديهم .. شد حيلك يا بطل عاوزين واحد نضيف يدينا الأمل !!
— ?إبنْ أُصُول? (@Albshry_80) ١٣ فبراير ٢٠١٩
و فجأة الصداع راح و المزاج اتعدل
شكراً #أحمد_طنطاوي https://t.co/soicZSAFbW
— Sherif Temraz (@Sherif_Temraz) ١٣ فبراير ٢٠١٩
اكتر شخص اثر فيا فعلا هو #احمد_طنطاوي غيرني و غير طريقة نظرتي للحياه .. الله يرحمه و يغفرله و يعفو عنه
— maha el arnaout (@El5albousa) ٣ مايو ٢٠١٥
#احمد_طنطاوي غيرت قناعتي من اجله فلم يخذلني https://t.co/ydrqhA5HbY
— wafik elhanafy (@WafikElhanafy) ١٦ أكتوبر ٢٠١٦
النائب #أحمد_طنطاوي؛ "#السيسي قال حاسبوني بعد سنتين والأوضاع من سيء لأسوأ"
تحية لنواب #٢٥_٣٠ الذين يحاربون وحدهم تحت القبة ولا حد داري بيهم
— Yasmine El-Khateib (@Yasmine_Khateib) ١٧ أكتوبر ٢٠١٦
يااااااااه يا جدعان تخيلوا معايا كدا لو البرلمان كلو كان في اعضاء وناس بجد زي #احمد_طنطاوي #هيثم_الحريري بجد ناس بتخاف علي مصلحه البلد مش ناس بتطبل وخلاص سيبوها اسبابها بقي واللي بيفهم فيها قرفتونا???
— Mohamed Abdelatif (@Mohamed79257085) ٢٢ يوليو ٢٠١٨
لسة فيكي حد يا مصر خايف عليكي
النائب #أحمد_طنطاوي يقول #لا_للتعديلات_الدستورية https://t.co/vJ2i50l6YL
— drdadada (@drdadada) ١٤ فبراير ٢٠١٩