شاهد: كلمة جريئة لبرلماني مصري.. ومغردون: قصف جبهة السيسي

أثارت كلمة قوية للنائب أحمد طنطاوي أمام مجلس النواب المصري ،الأربعاء، وصف فيها التعديلات الدستورية المقترحة بـ "الباطلة" ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وجه النائب المصري وهو عضو تكتل "25-30″، رسالة قوية خلال جلسة في مجلس النواب لمناقشة تقرير مبدئي بخصوص مقترحات لتعديل الدستور، تقدم بها ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية. وقال إن كل ما نقوم به الآن في مجلس النواب قولا واحدا هو "باطل دستوريًا" ويعيدنا للعصور الوسطى.

ومن أبرز التعديلات المقترحة والمتداولة في وسائل إعلام وبيانات برلمانية، مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، ورفع الحظر عن ترشح السيسي لولايات رئاسية جديدة.

أبرز تصريحات النائب طنطاوي:

قناعاتي الشخصية الراسخة المستقرة تجعلني أقول إن ما يحدث باطل دستوريًا طبقا لموضعين في المادة 226 من الدستور.

ليس من حق البرلمان أن يعدل مدد الرئاسة إلا بمزيد من الضمانات، ولا يستحدث مادة جديدة لأنها تفقد ثقة العموم والتجرد، أو تفصيل مادة خصيصًا من أجل شخص واحد.

جميع المواد ردة وانتكاسة وعودة بنظام الحكم لأسوأ مما كان الوضع عليه قبل 25 يناير ، وتركيز السلطة، خاصة أن السلطة المطلقة تعني مفسدة مطلقة، وما يحدث يشبه منطق العصور الوسطى.

كل المواد بالإجماع جاءت في الاتجاه الخطأ في حين كان الشعب ينتظر منا المطالبة بحقه في العيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، لكننا جئنا له بتعديلات دستورية.

التعديلات الدستورية المقترحة:

بدأ البرلمان المصري أمس الأربعاء، مناقشة تقرير مبدئي بخصوص مقترحات لتعديل الدستور، ومن أبرز التعديلات المقترحة، مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات، ورفع الحظر عن ترشح السيسي لولايات رئاسية جديدة، وتعيين أكثر من نائب للرئيس وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.

إذا وافقت اللجنة العامة في البرلمان على طلب التعديل، تُناقش نصوصه على أن تحصل في نهاية الأمر على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وتعرض التعديلات للاستفتاء الشعبي خلال 30 يوما من الموافقة.

لم تعلق القاهرة على بيان "رايتس ووتش" المنتقد للتعديلات الدستورية، غير أنها عادة ترفض كل التقارير الصادرة عن المنظمة الدولية منذ وصول السيسي إلى السلطة، وتعتبرها ترويجا لأكاذيب.

11 حزبا سياسيًا، أغلبها يساري وليبرالي، وشخصيات عامة وبرلمانية، أعلنوا تشكيل تحالف للدفاع عن الدستور.

من بين رافضي التعديلات الدستورية، تكتل "25-30″، وهو ائتلاف معارض من 16 نائبا برلمانيا بينهم هيثم الحريري، الذي عبر هو الآخر عن رفضه للتعديلات، واعتبرها "تعديًا على مبدأ تداول السلطة".

النائب هيثم الحريري: التعديلات الدستورية "تنسف" المسار الديمقراطي في مصر pic.twitter.com/98KRAo7SL4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 13, 2019

الحريري قال أيضًا في جلسة أمس إن التعديلات الدستورية "تنسف" المسار الديموقراطي في مصر.

إلى جانب معارضة التعديلات الدستورية، كانت وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت أرضية أخرى مشتركة جمعت أبرز الرافضين لهذه الخطوة.

ردود فعل واسعة

كلمة النائب أحمد طنطاوي أثارت ردود فعل قوية وتفاعلا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، فاعتبرها كثيرون أمل يجب البناء عليه والبعص وصفها بأنها روح ثوار 25 يناير ، وآخرون تعجبوا من الكلمة وأشفقوا على صاحبها متوقعين انتقام السلطات منه، وتلك أبرز التعليقات:

النائب #أحمد_طنطاوي يقصف جبهه #السيسي ويتبرأ مما يحدث من انتهاك للدستور لان التعديل جاء من أجل شخص واحد لا ينقصنا الا نفتح قوسين ونكتب اسمه وده بيرجعنا للعصور الوسطي.#لا_لتعديل_الدستور #ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/fEy1bgd08t — omar omar (@omar01118351888) ١٤ فبراير ٢٠١٩

تقريباً النائب #أحمد_طنطاوي هو الوحيد المعارض للتعديلات الدستورية ويجهر بمعارضته لها وأن ما يتم داخل مجلس النواب هو غير دستوري .. يفعل هذا دون خوف وواضح ان ليس له تسجيلات لديهم .. شد حيلك يا بطل عاوزين واحد نضيف يدينا الأمل !! — ?إبنْ أُصُول? (@Albshry_80) ١٣ فبراير ٢٠١٩

و فجأة الصداع راح و المزاج اتعدل

شكراً #أحمد_طنطاوي https://t.co/soicZSAFbW — Sherif Temraz (@Sherif_Temraz) ١٣ فبراير ٢٠١٩

اكتر شخص اثر فيا فعلا هو #احمد_طنطاوي غيرني و غير طريقة نظرتي للحياه .. الله يرحمه و يغفرله و يعفو عنه — maha el arnaout (@El5albousa) ٣ مايو ٢٠١٥

#احمد_طنطاوي غيرت قناعتي من اجله فلم يخذلني https://t.co/ydrqhA5HbY — wafik elhanafy (@WafikElhanafy) ١٦ أكتوبر ٢٠١٦

النائب #أحمد_طنطاوي؛ "#السيسي قال حاسبوني بعد سنتين والأوضاع من سيء لأسوأ"

تحية لنواب #٢٥_٣٠ الذين يحاربون وحدهم تحت القبة ولا حد داري بيهم — Yasmine El-Khateib (@Yasmine_Khateib) ١٧ أكتوبر ٢٠١٦

يااااااااه يا جدعان تخيلوا معايا كدا لو البرلمان كلو كان في اعضاء وناس بجد زي #احمد_طنطاوي #هيثم_الحريري بجد ناس بتخاف علي مصلحه البلد مش ناس بتطبل وخلاص سيبوها اسبابها بقي واللي بيفهم فيها قرفتونا??? — Mohamed Abdelatif (@Mohamed79257085) ٢٢ يوليو ٢٠١٨