شاهد: صفعة جديدة من الديمقراطيين لترمب بشأن اليمن والسعودية

أقرّ مجلس النوّاب الأمريكي مشروع قانون يدعو لسحب الجنود الأمريكيين المشاركين في الحرب الدائرة في اليمن في صفعة جديدة يتلقّاها الرئيس ترمب في ملف علاقتة بالسعودية.

أغلبية أقرت مشروع القانون

المشروع تم إقراره بأغلبية 248 صوتاً مقابل 177 وامتناع نائب واحد عن التصويت في مجلس النواب حيث الأكثرية للديموقراطيين

بات يتعيّن على مجلس الشيوخ حيث الأكثرية للجمهوريين، أنّ يقرّ هذا النصّ خلال تصويت نهائي وهو أمر ليس بمستبعد لا سيّما وأنّ "السيناتورات" الذين شاركوا في صياغته سبق لهم وأن تمكّنوا من حشد الأغلبية اللازمة لإقرار نصّ مشابه في كانون الأول/ديسمبر.

زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يمكنه أن يمنع إحالة المشروع على التصويت ممّا سيجنّب ترمب الحاجة إلى استخدام الفيتو لمنع صدور القانون.

نصوص مشروع القانون