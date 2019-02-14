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سياسة

شاهد: صفعة جديدة من الديمقراطيين لترمب بشأن اليمن والسعودية

14/2/2019

أقرّ مجلس النوّاب الأمريكي مشروع قانون يدعو لسحب الجنود الأمريكيين المشاركين في الحرب الدائرة في اليمن في صفعة جديدة يتلقّاها الرئيس ترمب في ملف علاقتة بالسعودية.

أغلبية أقرت مشروع القانون
  • المشروع تم إقراره بأغلبية 248 صوتاً مقابل 177 وامتناع نائب واحد عن التصويت في مجلس النواب حيث الأكثرية للديموقراطيين
  • بات يتعيّن على مجلس الشيوخ حيث الأكثرية للجمهوريين، أنّ يقرّ هذا النصّ خلال تصويت نهائي وهو أمر ليس بمستبعد لا سيّما وأنّ "السيناتورات" الذين شاركوا في صياغته سبق لهم وأن تمكّنوا من حشد الأغلبية اللازمة لإقرار نصّ مشابه في كانون الأول/ديسمبر.
  • زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يمكنه أن يمنع إحالة المشروع على التصويت ممّا سيجنّب ترمب الحاجة إلى استخدام الفيتو لمنع صدور القانون.
نصوص مشروع القانون
  • ينصّ مشروع القانون على أنّ صلاحية "إعلان الحرب" منوطة بالكونغرس وليس بالرئيس على الرّغم من أنّ العديد من الرؤساء المتعاقبين ( جمهوريون وديموقراطيون) تجاوزوا هذه الصلاحيات وأناطوا بأنفسهم إعلان الحرب.
  • بحسب مشروع القانون فإنّ "الكونغرس، بناء عليه، يطلب من الرئيس سحب القوات المسلّحة من العمليات الحربية في الجمهورية اليمنية أو التي تؤثر عليها، باستثناء" العمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة، وذلك في غضون 30 يومًا من بدء سريان القانون.
  • ينصّ المشروع على أنّه بإمكان الرئيس أن يطلب من الكونغرس إرجاء تنفيذ هذا القرار.              
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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