شاهد: تركي الفيصل ينصح صحفيا إسرائيليا بالزواج من عربية

في إطار مقابلة تبث على محطة إسرائيلية، مازح الرئيس السابق للاستخبارات السعودية، الأمير تركي الفيصل، الصحفي والسياسي الإسرائيلي باراك رافيد، داعيًا إياه بالزواج من فتاة عربية.
צפו בתמונות הקשות: אני מגמגם והנסיך הסעודי טורקי אל-פייסל ממליץ לי על דרך לשפר את הערבית pic.twitter.com/ataOEzfjSY
— Barak Ravid (@BarakRavid) February 13, 2019
الأمير تركي الفيصل: "شارع الملك فيصل في القدس هو احدى المحطات التي سأزورها اذا ذهبت لزيارتها"
في حديث عفوي مع مراسل قناة 13 الإسرائيلية قال الأمير🇸🇦 إنه تلقى من كاهن زار إسرائيل صورة مع يافطة لشارع الملك فيصل. "اذا زرت القدس فهذا أحد الأماكن التي سازورها فورا، اذا ذهبت للزيارة" pic.twitter.com/EitV97FCgc
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 14, 2019