شاهد: تركي الفيصل ينصح صحفيا إسرائيليا بالزواج من عربية

شارع الملك فيصل بالقدس المحتلة:

الأمير تركي الفيصل: "شارع الملك فيصل في القدس هو احدى المحطات التي سأزورها اذا ذهبت لزيارتها"

في حديث عفوي مع مراسل قناة 13 الإسرائيلية قال الأمير🇸🇦 إنه تلقى من كاهن زار إسرائيل صورة مع يافطة لشارع الملك فيصل. "اذا زرت القدس فهذا أحد الأماكن التي سازورها فورا، اذا ذهبت للزيارة" pic.twitter.com/EitV97FCgc

— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 14, 2019