شاهد: القبض على سعودي عذب كلبا بطريقة وحشية في جازان

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إلقاء القبض على مواطن سعودي في منطقة جازان بتهمة تعذيب كلب.

على هاشتاغ "معذب_كلب" تداول ناشطون مقطعا مصورا لسعودي ربط كلبا في سيارته بحبل وجره في منظر مؤسف.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن السعودي في الأربعينيات من عمره ألقي القبض عليه بعد ساعات من تداول الفيديو.

تصريحات وزارة البيئة :

كشف المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبد الله أبا خليل في إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قيام شخص بعمل وحشي ضد كلب عبر ربطه بحبل وجرة بسيارته في منظر مؤسف

تم التوصل مع الأجهزة الأمنية للتوصل إلى صاحب المقطع وضبطه والتحقيق معه وجاز اتخاذ اللازم حيال محاسبته وفقا للأنظمة المتبعة.

لن تتوانى الوزارة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أي شخص تثبت إساءته للحيوانات.

بجهود الجهات الأمنية .. القبض على #معذب_كلب في منطقة #جازان وإحالته للنيابة العامة لتطبيق النظام بحقه pic.twitter.com/CN8nqslKqk — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) February 13, 2019

غضب على مواقع التواصل

انهالت التغريدات المنتقدة لتصرف المواطن السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بمعاقبته سريعا على تصرفه "الوحشي".

الم يستحي من كلمة ما شاء الله على سيارته وتكون رادع له ان يتقي الله في مخلوقاته . فعلاً ما شاء الله على قوة تحمل هذا الكلب وسحبه بهذه الطريقة الوحشية وصبره . #معذب_كلب — Mohammed al malki (@asmi4544) February 13, 2019

https://twitter.com/AbdullaAlami/status/1095689795811069957?ref_src=twsrc%5Etfw