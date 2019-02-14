شاهد: القبض على سعودي عذب كلبا بطريقة وحشية في جازان

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إلقاء القبض على مواطن سعودي في منطقة جازان بتهمة تعذيب كلب.
على هاشتاغ "معذب_كلب" تداول ناشطون مقطعا مصورا لسعودي ربط كلبا في سيارته بحبل وجره في منظر مؤسف.
#فيديو_صادم .. سعودي يعذب كلبا بطريقة بشعة pic.twitter.com/Jtg3rmk8mm
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 14, 2019
وقالت وسائل إعلام سعودية إن السعودي في الأربعينيات من عمره ألقي القبض عليه بعد ساعات من تداول الفيديو.
بجهود الجهات الأمنية .. القبض على #معذب_كلب في منطقة #جازان وإحالته للنيابة العامة لتطبيق النظام بحقه pic.twitter.com/CN8nqslKqk
— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) February 13, 2019
الم يستحي من كلمة ما شاء الله على سيارته وتكون رادع له ان يتقي الله في مخلوقاته . فعلاً ما شاء الله على قوة تحمل هذا الكلب وسحبه بهذه الطريقة الوحشية وصبره . #معذب_كلب
— Mohammed al malki (@asmi4544) February 13, 2019
https://twitter.com/AbdullaAlami/status/1095689795811069957?ref_src=twsrc%5Etfw