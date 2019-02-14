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سياسة|السعودية

شاهد: القبض على سعودي عذب كلبا بطريقة وحشية في جازان

14/2/2019

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إلقاء القبض على مواطن سعودي في منطقة جازان بتهمة تعذيب كلب.

على هاشتاغ "معذب_كلب" تداول ناشطون مقطعا مصورا لسعودي ربط كلبا في سيارته بحبل وجره في منظر مؤسف.

 

وقالت وسائل إعلام سعودية إن السعودي في الأربعينيات من عمره ألقي القبض عليه بعد ساعات من تداول الفيديو.

تصريحات وزارة البيئة :
  •  كشف المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبد الله أبا خليل في إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قيام شخص بعمل وحشي ضد كلب عبر ربطه بحبل وجرة بسيارته في منظر مؤسف
  • تم التوصل مع الأجهزة الأمنية للتوصل إلى صاحب المقطع وضبطه والتحقيق معه وجاز اتخاذ اللازم حيال محاسبته وفقا للأنظمة المتبعة.
  • لن تتوانى الوزارة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أي شخص تثبت إساءته للحيوانات.

غضب على مواقع التواصل 
  • انهالت التغريدات المنتقدة لتصرف المواطن السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بمعاقبته سريعا على تصرفه "الوحشي".

 

 

https://twitter.com/AbdullaAlami/status/1095689795811069957?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر
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