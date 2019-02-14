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سياسة|السعودية

شاهد: البرلمان الأوربي يتبنى قرارا يدين اعتقال الناشطات السعوديات

14/2/2019

تبنى البرلمان الأوربي الخميس قرارا يدين احتجاز وتعذيب المدافعات عن حقوق المرأة في السعودية.

  • طالب البرلمان السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن كافة النشطاء المعتقلين في سجون المملكة ووضع حد لجميع أشكال التضييق.
  • أعرب القرار عن صدمة البرلمان الأوروبي إزاء التقارير الموثقة عن تعذيب ممنهج ضد معتقلين بينهم لجين الهذلول ودعا إلى اتخاذ موقف مشترك لفرض حظر أوروبي على الأسلحة الموردة إلى الرياض.
  • تزامن قرار البرلمان الأوربي مع إضافة المفوضية الأوروبية اسم السعودية إلى قائمة الدول التي تخالف القواعد الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • قضية الناشطات المعتقلات في السعودية أثيرت على نحو واسع ففي الولايات المتحدة أيضا طرح عدد من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب مشروع قانون يندد بمواصلة السعودية سجن ناشطات حقوقيات سعوديات وبما ورد من تقارير عن تعرضهن للتعذيب.
  • يطالب مشروع القانون السعودية بالإفراج فورا ودون شروط عن الناشطات الحقوقيات المعتقلات في سجونها، ومحاسبة المسؤولين عن تعذيبهن.
  • أشار المشروع إلى ما تواجهه الناشطات الحقوقيات السعوديات في المعتقل وما أشيع عن تعرض عشر منهن للتعذيب أثناء احتجازهن.
  • يحث مشروع القانون الحكومة الأمريكية على مواصلة المطالبة علنا وخلف أبواب مغلقة بالإفراج عن الناشطات السعوديات.
  • يدعو التشريع المطروح إلى استخدام قانون ماغنيتسكي للمساءلة العالمية لتحديد وفرض حظر سفر وعقوبات على جميع المسؤولين الحكوميين السعوديين الذين يتحملون مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان.
المصدر : الجزيرة مباشر
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