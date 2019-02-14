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سياسة

شاهد:مايك بنس يتوعد إيران بعقوبات جديدة

14/2/2019

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إن إيران هي التهديد الأكبر لمستقبل الشرق الأوسط، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية هي "الراعي الأول للإرهاب في العالم".

تصريحات بنس
  • في كلمة على هامش مؤتمر أمن الشرق الأوسط المنعقد في وارسو، قال بنس :"هناك إجماع على أن الاتفاق النووي جعل إيران أكثر عنفا".
  • انتقد نائب الرئيس الأمريكي قيام دول أوروبية بوضع آلية للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، واصفا هذا بأنه "خطوة سلبية".
  • دعا بنس الأوروبيين إلى الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وقال :"حان الوقت لينسحب شركاؤنا الأوروبيون من الاتفاق النووي، وينضموا إلينا للضغط على إيران".
  • هدد بنس بفرض المزيد من العقوبات على إيران، وقال :"العقوبات على إيران هي الآن الأقسى تاريخيا، وستصبح أقسى إذا لم تغير إيران أسلوبها".   
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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