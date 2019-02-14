شاهد:مايك بنس يتوعد إيران بعقوبات جديدة

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إن إيران هي التهديد الأكبر لمستقبل الشرق الأوسط، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية هي "الراعي الأول للإرهاب في العالم".

تصريحات بنس