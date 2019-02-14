شاهد:مايك بنس يتوعد إيران بعقوبات جديدة

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إن إيران هي التهديد الأكبر لمستقبل الشرق الأوسط، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية هي "الراعي الأول للإرهاب في العالم".
تصريحات بنس
- في كلمة على هامش مؤتمر أمن الشرق الأوسط المنعقد في وارسو، قال بنس :"هناك إجماع على أن الاتفاق النووي جعل إيران أكثر عنفا".
- انتقد نائب الرئيس الأمريكي قيام دول أوروبية بوضع آلية للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، واصفا هذا بأنه "خطوة سلبية".
- دعا بنس الأوروبيين إلى الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وقال :"حان الوقت لينسحب شركاؤنا الأوروبيون من الاتفاق النووي، وينضموا إلينا للضغط على إيران".
- هدد بنس بفرض المزيد من العقوبات على إيران، وقال :"العقوبات على إيران هي الآن الأقسى تاريخيا، وستصبح أقسى إذا لم تغير إيران أسلوبها".