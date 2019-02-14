الحريري: مصافحة قاتل والدي ذبحتني

قال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إن أصعب لحظات حياته تزامنت مع مصافحته رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 2009، معتبرا أن تلك المصافحة "ذبحته".

جاء ذلك في مقابلة أجراها الحريري، مع صحيفة "النهار" اللبنانية.

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تتزامن المقابلة مع ذكرى اغتيال الحريري الأب، في تفجير استهدف موكبه في 14 فبراير/ شباط 2005، فيما يُتهم نظام الأسد، بالوقوف وراء الحادثة.

لفت سعد الحريري إلى أنه "من أصعب اللحظات التي مرت في حياتي عندما صافحت الأسد، لأنه من الصعب أن يُسَلِّم الشخص على قاتل أبيه بيده". وأضاف: "ذُبحت بشكل شخصي، لكن كل ما فعلته كان من أجل مصلحة لبنان".

الحريري أوضح أن الزيارة جاءت نتيجة "ضغوط دولية من أجل فتح صفحة جديدة مع الحكومة السورية".

شدد الحريري، على عدم شعوره بالندم بسبب الزيارة، كونها شهدت الاتفاق على فتح السفارات بين البلدين، والاعتراف الدبلوماسي المتبادل لأول مرة بين الجانبين بعد سنوات.

عن إمكانية مصافحة الأسد مجددا، أجاب الحريري: "لا. مستحيل".

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