نتنياهو يعترف بتنفيذ ضربة إسرائيلية على سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية نفذت ضربة جديدة في سوريا.

التفاصيل:

اعتراف نتنياهو جاء بعد يوم من قول الجيش السوري إن طائرة إسرائيلية مسيرة أطلقت صواريخ قرب مستشفى مدمر وموقع مراقبة عسكري.

نتنياهو للصحفيين قبل التوجه إلى بولندا لحضور مؤتمر بشأن الشرق الأوسط "نقوم بعمليات كل يوم ضد إيران، بما في ذلك أمس. في كل وقت. ضد إيران وضد محاولتها ترسيخ وجودها في المنطقة".

الجيش السوري قال إن الضربة الجوية التي وقعت في محافظة القنيطرة الجنوبية سببت أضرارا مادية فقط.

تتحدث إسرائيل بصراحة بشكل متزايد عن تنفيذ ضربات جوية في سوريا مع اقتراب الانتخابات في أبريل نيسان.

نتنياهو قال في الأسابيع الماضية إن إسرائيل نفذت مئات الهجمات في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية وسوف تكثف الهجمات بعد انسحاب القوات الأمريكية المزمع من البلاد.

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