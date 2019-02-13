نتنياهو يعترف بتنفيذ ضربة إسرائيلية على سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية نفذت ضربة جديدة في سوريا.
التفاصيل:
- اعتراف نتنياهو جاء بعد يوم من قول الجيش السوري إن طائرة إسرائيلية مسيرة أطلقت صواريخ قرب مستشفى مدمر وموقع مراقبة عسكري.
- نتنياهو للصحفيين قبل التوجه إلى بولندا لحضور مؤتمر بشأن الشرق الأوسط "نقوم بعمليات كل يوم ضد إيران، بما في ذلك أمس. في كل وقت. ضد إيران وضد محاولتها ترسيخ وجودها في المنطقة".
- الجيش السوري قال إن الضربة الجوية التي وقعت في محافظة القنيطرة الجنوبية سببت أضرارا مادية فقط.
- تتحدث إسرائيل بصراحة بشكل متزايد عن تنفيذ ضربات جوية في سوريا مع اقتراب الانتخابات في أبريل نيسان.
- نتنياهو قال في الأسابيع الماضية إن إسرائيل نفذت مئات الهجمات في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية وسوف تكثف الهجمات بعد انسحاب القوات الأمريكية المزمع من البلاد.
خلفيات:
- الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية قال إنه من المحتمل أن تبدأ الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا خلال أسابيع اعتمادا على الأوضاع على الأرض.
- تحتفل إيران بالذكرى الأربعين للثورة (يناير 1978- فبراير 1979) التي أسقطت حكم الشاه محمد رضا بهلوي.
- رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حذر من أن "أي محاولة من قبل إيران لقصف تل أبيب وحيفا، ستكون آخر أيام ثورتها التي يحتفلون بها".
- تتهم إسرائيل إيران بمواصلة القيام بنشاطات نووية، الأمر الذي تنفيه طهران، كما تندد بدعمها لحزب الله اللبناني.
- إسرائيل شنت عشرات الغارات على مواقع عسكرية إيرانية في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية، تقول إنها استهدفت أيضا قوافل سلاح إيراني إلى حزب الله.