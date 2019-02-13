صحفي مصري "محبوس" يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة (صور)

تقدمت أسرة صحفي مصري محبوس احتياطيا، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين في الانتخابات المقررة 1 مارس/آذار المقبل.

التفاصيل:

لا أعرف هشام جعفر ولكنى اقرأ عن حالات كثيرة مماثلة – حبس احتياطي بالمخالفة للقانون – إذا كان هذا صحيحاً، فنحن نسير في طريق لا ندرك عواقبه! إذا لم تحترم الدولة القانون فمَن سيحترمه وكيف يمكن أن تكون دولة؟ https://t.co/kNAFw4fDFK

— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) February 11, 2019