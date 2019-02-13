صحفي مصري "محبوس" يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة (صور)

تقدمت أسرة صحفي مصري محبوس احتياطيا، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين في الانتخابات المقررة 1 مارس/آذار المقبل.
التفاصيل:
- أسرة الكاتب الصحفي هشام جعفر، قالت في بيان، الأربعاء، إنها قدمت أوراق ترشحه في انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس نقابة الصحفيين.
- الأسرة أوضحت أنها اتخذت هذه الخطوة استجابة لدعم يتصاعد من قلب الجمعية العمومية التي رأت في ترشحه صوتا لرفضها استمرار حبس الصحفيين.
- الأسرة أشارت إلى أنه "سوف يتم الإعلان عن برنامج جعفر الانتخابي قريبا".
- تجرى الانتخابات على منصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي المحدد لها الجمعة 1 مارس/آذار المقبل، ومن أبرز المرشحين على منصب النقيب رئيس هيئة الاستعلامات (حكومية) ضياء رشوان.
- قبل أيام استنكر الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، عبر تويتر، استمرار حبس جعفر، الذي يدخل العام الرابع محبوسا احتياطا على ذمة قضية الانتماء لجماعة محظورة.
خلفيات:
- السلطات المصرية كانت قد ألقت القبض على جعفر في أكتوبر/تشرين الأول 2015، وقررت حبسه في سجن العقرب جنوبي القاهرة بتهم "تلقي تمويل من هيئة أجنبية بغرض إلحاق الضرر بالأمن القومي والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين".
- منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، دخل جعفر، عامه الرابع في الحبس الاحتياطي بسجن العقرب (جنوبي القاهرة)، بتهمة "الانتماء لجماعة محظورة"، وهو ما نفاه مرارا.
- في أكثر من مناسبة، طالبت أسرة جعفر ومنظمات حقوقية من بينها العفو الدولية، بضرورة الإفراج عنه، نظرا لما أسمته "إهمالا طبيا يلاحقه منذ احتجازه، وهو ما تنفيه السلطات المصرية.