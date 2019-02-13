شاهد: أمريكا تسلم صواريخ للجيش اللبناني

سلّمت الولايات المتحدة صواريخ موجهة بالليزر تزيد قيمتها على 16 مليون دولار للجيش اللبناني، الأربعاء، لتبرهن على ما وصفته "بالتزام قوي وراسخ" تجاهه.

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