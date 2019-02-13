شاهد: أمريكا تسلم صواريخ للجيش اللبناني

سلّمت الولايات المتحدة صواريخ موجهة بالليزر تزيد قيمتها على 16 مليون دولار للجيش اللبناني، الأربعاء، لتبرهن على ما وصفته "بالتزام قوي وراسخ" تجاهه.
التفاصيل
- أمدت الولايات المتحدة الجيش اللبناني بمساعدات بأكثر من 2.3 مليار دولار منذ عام 2005، بهدف دعمه باعتباره "المدافع الشرعي الوحيد" عن البلد الذي يحظى فيه حزب الله المدعوم من إيران بنفوذ كبير.
- قال بيان للسفارة الأمريكية في بيروت إن الصواريخ، التي تم نقلها بطائرة عسكرية أمريكية، مُكّون رئيسي في أسطول طائرات إيه-29 سوبر توكانو الهجومية الذي تم تسليمه في وقت سابق.
- أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارة إلى لبنان هذا الأسبوع مجددا استعداد بلاده لدعم الجيش اللبناني، لكنه قال إن على بيروت أن تبدي أولا "رغبة" في قبول هذا الدعم.
- قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، الذي يدرجه واشنطن على قائمة المنظمات الإرهابية، الأسبوع الماضي إنه مستعد لتوفير أنظمة دفاع جوي للجيش اللبناني من إيران وتأمين "كل ما يريده ليصبح أقوى جيش في المنطقة".
- تساءل نصر الله عن سبب تجاهل لبنان لإيران بينما "نعطي رقابنا للآخرين" في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة التي شددت العقوبات على جماعته.
- اتسع الدور المباشر لحزب الله في الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء المدعوم من الغرب سعد الحريري، إذ يتولى حزب الله ثلاث وزارات بينها وزارة الصحة التي تُخصص لها ميزانية كبيرة.