تنفيذ الإعدام بحق 3 معارضين مصريين أدينوا بقتل لواء شرطة

منذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، عمدت السلطات المصرية إلى الزج بالآلاف من مناهضي الانقلاب في السجون وأصدرت أحكاما بالإعدام على المئات في محاكمات وصفتها منظمات حقوقية "بالمحاكمات الصورية".