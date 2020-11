تفاصيل اتهام ضابطة أمريكية سابقة بالتجسس لصالح إيران

اتهمت الولايات المتحدة، الأربعاء، ضابطة سابقة بسلاح الجو الأمريكي تدعى مونيكا ويت، بمساعدة إيران فيما وصفته واشنطن بأنها عملية تجسس إلكتروني استهدفت زملاءها السابقين.

التفاصيل:

Monica Elfriede Witt is #wanted by the #FBI for her alleged involvement in criminal activities to include espionage & conspiracy to commit espionage. If you have info concerning Witt, contact your local FBI office or the nearest U.S. Embassy or Consulate. https://t.co/f0OsA1hayy pic.twitter.com/eb4pe5UsEe

— FBI (@FBI) February 13, 2019