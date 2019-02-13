تصاعد الحرب الكلامية بين ترمب والنائبة المسلمة إلهان عمر

قالت النائبة المسلمة بمجلس النواب الأمريكي إلهان عمر، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترمب "تاجر في كراهية المسلمين واليهود والمهاجرين".

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، ردت فيها على مطالبة ترمب لها بالاستقالة، على خلفية تصريحات لها اعتبرت "معادية للسامية".

تغريدة إلهان عمر الموجهة إلى ترمب

لقد تاجرت طيلة حياتك في الكراهية ضد اليهود والمسلمين والسكان الأصليين والمهاجرين والسود وغيرهم. لقد استفدت دروسا من الأشخاص الذين تأثروا من كلماتي، فمتى تفعل ذلك أنت؟

Hi @realDonaldTrump– You have trafficked in hate your whole life—against Jews, Muslims, Indigenous, immigrants, black people and more. I learned from people impacted by my words. When will you? https://t.co/EqqTyjkiNE — Ilhan Omar (@IlhanMN) February 13, 2019

انتقادات لإلهان عمر

تعرضت إلهان عمر لانتقادات بعد تصريحات لها، الأحد الماضي، قالت فيها إن الدعم الأمريكي لإسرائيل ورائه أموال لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك). وهي التصريحات التي اعتبرها البعض في الولايات المتحدة "معادية للسامية".

في اعتذارها، الإثنين، قالت النائبة الديمقراطية، في بيان عبر "تويتر": "يجب أن نكون دائما على استعداد للتراجع والتفكير في النقد، كما أتوقع أن يسمعني الناس عندما يهاجمني البعض من أجل هويتي، ولهذا السبب أعتذر بشكل قاطع".

النائبة الأمريكية من أصل صومالي أضافت: "في الوقت نفسه، أعيد التأكيد على الدور الإشكالي الذي تلعبه جماعات الضغط في سياستنا، سواء أكانت AIPAC أو NRA أو صناعة الوقود الأحفوري".

تصريحات ترمب

ترمب كان قد طالب، أمس الثلاثاء، النائبة الديمقراطية المسلمة بالاستقالة من الكونغرس، على خلفية تصريحات لها اعتبرها الرئيس الأمريكي "معادية للسامية".

في تصريحات صحفية، قال ترمب: "لا مكان لمعاداة السامية في الكونغرس الأمريكي، والاعتذار الذي قدمته (إلهان) ليس كافيًا" مضيفا "أرى أن عليها أن تخجل من نفسها. لقد كان تصريحًا سيئًا للغاية".

ترمب: لا مكان لمعاداة السامية في الكونغرس الأمريكي (رويترز)

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