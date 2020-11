تصاعد الحرب الكلامية بين ترمب والنائبة المسلمة إلهان عمر

قالت النائبة المسلمة بمجلس النواب الأمريكي إلهان عمر، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترمب "تاجر في كراهية المسلمين واليهود والمهاجرين".

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، ردت فيها على مطالبة ترمب لها بالاستقالة، على خلفية تصريحات لها اعتبرت "معادية للسامية".

تغريدة إلهان عمر الموجهة إلى ترمب

Hi @realDonaldTrump–

You have trafficked in hate your whole life—against Jews, Muslims, Indigenous, immigrants, black people and more. I learned from people impacted by my words. When will you? https://t.co/EqqTyjkiNE

— Ilhan Omar (@IlhanMN) February 13, 2019