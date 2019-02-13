تصاعد الحرب الكلامية بين ترمب والنائبة المسلمة إلهان عمر

تعرضت إلهان عمر لانتقادات بعد تصريحات لها، الأحد الماضي، قالت فيها إن الدعم الأمريكي لإسرائيل ورائه أموال لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك). وهي التصريحات التي اعتبرها البعض في الولايات المتحدة "معادية للسامية".
في اعتذارها، الإثنين، قالت النائبة الديمقراطية، في بيان عبر "تويتر": "يجب أن نكون دائما على استعداد للتراجع والتفكير في النقد، كما أتوقع أن يسمعني الناس عندما يهاجمني البعض من أجل هويتي، ولهذا السبب أعتذر بشكل قاطع".
النائبة الأمريكية من أصل صومالي أضافت: "في الوقت نفسه، أعيد التأكيد على الدور الإشكالي الذي تلعبه جماعات الضغط في سياستنا، سواء أكانت AIPAC أو NRA أو صناعة الوقود الأحفوري".
تصريحات ترمب
ترمب كان قد طالب، أمس الثلاثاء، النائبة الديمقراطية المسلمة بالاستقالة من الكونغرس، على خلفية تصريحات لها اعتبرها الرئيس الأمريكي "معادية للسامية".
في تصريحات صحفية، قال ترمب: "لا مكان لمعاداة السامية في الكونغرس الأمريكي، والاعتذار الذي قدمته (إلهان) ليس كافيًا" مضيفا "أرى أن عليها أن تخجل من نفسها. لقد كان تصريحًا سيئًا للغاية".
خلفية
في وقت سابق، انتقدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، النائبة عمر، وطالبتها بالاعتذار على استخدامها "مصطلحات معادية للسامية" في تغريدتها. وقالت بيلوسي وعدد من القادة الديمقراطيين: "ندين هذه التصريحات وندعو عمر إلى الاعتذار فوراً على هذه التصريحات المسيئة". كما كتبت بيلوسي على تويتر أنها تحدثت مع عمر، "واتفقتا على أنه يتعين علينا أن نغتنم هذه اللحظة للتقدم إلى الأمام في رفضنا معاداة السامية بجميع أشكالها".
كانت عمر قد اعتذرت، في يناير/كانون الثاني الماضي، عن تغريدة كتبتها عام 2012 اعتبرت "مسيئة" لإسرائيل.
آنذاك، علقت "إلهان عمر" على حرب غزة قائلة: "إسرائيل قامت بتنويم العالم مغناطسيا، فليوقظ الله الناس، وليساعدهم على رؤية ممارسات إسرائيل الشريرة".
مجلس النواب المنتخب حديثا في الولايات المتحدة، شهد لأول مرة عضوية سيدتين مسلمتين، وهما إلهان عمر ذات الأصول الصومالية، ورشيدة طليب فلسطينية الأصل.
تتعرض إلهان عمر ورشيدة طليب إلى حملات منظمة من مؤسسات أمريكية داعمة لإسرائيل بسبب دعمهما للحركات الداعية إلى مقاطعة إسرائيل وانتقادهما ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.