"بي بي سي" تسأل البيت الأبيض عن إجراءات الأمن بعد ضرب مصورها

طلبت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أمس الثلاثاء، من البيت الأبيض إعادة النظر بالإجراءات الأمنية بعد تعرض مصورها لاعتداء خلال تجمع للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تكساس.

واقعة الاعتداء:

▶️ Footage from the BBC cameraman who was attacked at President Donald Trump’s rally in El Paso, Texas, on Monday, Feb. 12.

إعادة نظر:

This is the moment when BBC cameraman Ron Skeans was attacked by an Antifa member who was pretending to be a Trump supporter at a rally in El Paso, Texas. Warning this video contains strong language. Happily Ron is fine. pic.twitter.com/n7PddDIxdR

