إعلان موسكو يؤكد الوحدة ومقاومة الاحتلال ورفض صفقة القرن

أكد البيان النهائي المشترك للقاء الفلسطيني الثالث بالعاصمة الروسية "إعلان موسكو" أهمية تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، ورفض صفقة القرن، ومشروعية المقاومة بكل وسائلها في وجه الاحتلال.

وعبرّت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في موسكو عن تقديرها لدور روسيا في دعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ودعم نضاله في الساحة الدولية، ومساهمتها الهامة في إنهاء الانقسام ودعم المصالحة الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ووقع على البيان الختامي حركتا فتح وحماس والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، والمبادرة الوطنية الفلسطينية وحزب الشعب الفلسطيني وحزب الصاعقة وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني وجبهة التحرير الفلسطينية.

ورفضت حركة الجهاد الإسلامي التوقيع على البيان اعتراضًا على بنديْن أساسييْن، وهما: المتعلق باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا من دون ربط ذلك بإعادة بنائها وتطويرها وفق اتفاق القاهرة 2005، والثاني رفض الحركة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية.

وزير الخارجية الروسي يصافح ممثل حركة فتح عزام الأحمد (الفرنسية)

أبرز ما تضمنه إعلان موسكو:

هذا اللقاء تأكيدًا على وحدة الشعب الفلسطيني إزاء القضايا الجوهرية وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كامل الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧، وضمان حق العودة على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي.

نرفض تمامًا الادعاءات الباطلة باستحالة التغلب على حالة الانقسام، ونؤكد على وحدتنا الوطنية الفلسطينية.

الإصرار على إنهاء الانقسام، واستمرار الجهود لتحقيق ذلك من خلال الحوار على قاعدة الحل الديمقراطي للتباينات في وجهات النظر، ورفض محاولات استخدام هذه التباينات لضرب حقوق شعبنا المشروعة من الاحتلال الإسرائيلي أو أيّ جهة كانت.

التأكيد على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل السبل والوسائل المشروعة، والتصدي للمحاولات التي جرت وتجري لوصم نضال شعبنا، أو أي من فصائله الوطنية بالإرهاب، بما في ذلك محاولة إدانة استخدام حق الدفاع عن النفس ضد العدوان الإسرائيلي المسلح على شعبنا الفلسطيني كما جرى في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 6/2/2018.

نؤكد على التمسك والتنفيذ الدقيق والأمين لكل الاتفاقات والتفاهمات التي وقعتها القوى والفصائل الفلسطينية بدءًا من اتفاق إعلان القاهرة 2015 وانتهاءً باتفاق 12/10- 22/11/2017، والتأكيد على الدور المصري المقدر في رعاية تنفيذ ذلك.

لقاء لافروف بالفصائل الفلسطينية بموسكو (الأوربية)