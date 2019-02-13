إعلان موسكو يؤكد الوحدة ومقاومة الاحتلال ورفض صفقة القرن

أكد البيان النهائي المشترك للقاء الفلسطيني الثالث بالعاصمة الروسية "إعلان موسكو" أهمية تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، ورفض صفقة القرن، ومشروعية المقاومة بكل وسائلها في وجه الاحتلال.
وعبرّت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في موسكو عن تقديرها لدور روسيا في دعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ودعم نضاله في الساحة الدولية، ومساهمتها الهامة في إنهاء الانقسام ودعم المصالحة الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ووقع على البيان الختامي حركتا فتح وحماس والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، والمبادرة الوطنية الفلسطينية وحزب الشعب الفلسطيني وحزب الصاعقة وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني وجبهة التحرير الفلسطينية.
ورفضت حركة الجهاد الإسلامي التوقيع على البيان اعتراضًا على بنديْن أساسييْن، وهما: المتعلق باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا من دون ربط ذلك بإعادة بنائها وتطويرها وفق اتفاق القاهرة 2005، والثاني رفض الحركة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية.
نتقدم بعميق الشكر لروسيا الاتحادية على استضافتها لهذا اللقاء، وحرصها على دعم نضال الشعب الفلسطيني ووحدته تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.