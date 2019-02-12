نداء أردني كويتي بمفاوضات سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أكدت الأردن والكويت ضرورة إطلاق مفاوضات سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين وبما يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك، أمس الإثنين، خلال لقاء ملك الأردن عبداالله الثاني، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الذي يزور عمّان، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

تفاصيل:

اللقاء تطرق إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، إذ جرى التأكيد على ضرورة إيجاد حلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة بما يحفظ أمن دولها واستقرار شعوبها.

فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لإطلاق مفاوضات سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جرى التأكيد على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، وبما يخدم مصالح الأمة العربية وقضاياها العادلة، وفي هذا الإطار أشاد ملك الأردن بجهود دولة الكويت في دعم القضايا العربية.

العاهل الأردني شدد على أهمية انعقاد أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا الأردنية-الكويتية المشتركة في عمّان الإثنين، وما نتج عنها من توقيع اتفاقيات تعاون مشترك.

ثمن الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ثمن الدور الذي يقوم به الأردن بقيادة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب الأردن وحرصها على فتح آفاق أوسع من التعاون المشترك.

الرئيس الأمريكي أثناء توقيعه اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وخلفه نائبه مايك بنس (رويترز)

خلفيات: