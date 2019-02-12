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ناشطون مغاربة يعتزمون منع حفل يحييه مطرب "داعم" لإسرائيل

المطرب الفرنسي اليهودي من أصول جزائرية، إنريكو ماسياس
المطرب الفرنسي اليهودي من أصول جزائرية، إنريكو ماسياس
12/2/2019

يعتزم ناشطون مغاربة الدعوة إلى احتجاج في مدينة الدار البيضاء، الخميس، لمنع حفلٍ للمطرب الفرنسي اليهودي من أصول جزائرية، إنريكو ماسياس، على خلفيه "دعمه" للجيش الإسرائيلي.

ما القصة؟

من المنتظر أن يحيي إنريكو ماسياس حفلا فنيا بالدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) في 14 فبراير/ شباط الحالي.
أكد ماسياس حضوره في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية الأسبوع الماضي، رغم دعوات المقاطعة المتواصلة.

بيان مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بالمغرب:

ستنظم المجموعة وقفة احتجاجية أمام السينما التي تحتضن حفل الصهيوني الضالع في جرائم الكيان الغاصب لأرض فلسطين إنريكو ماسياس، للتعبير عن رفضها لهذا الحفل.
مكونات الشعب المغربي السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية والجمعوية، تقول بصوت واحد لا للتطبيع مع الصهاينة، لا لحفل من يمجد ويدعم الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني.
دعا عدد من الناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى منع الحفل، بالتزامن مع عريضة أطلقها مثقفون وأكاديميون لمنعه.

بيان الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل:

ماسياس يحب تقديم نفسه كفنان للسلام، والحقيقة أنه مدافع عن الجيش الإسرائيلي واحتلال فلسطين.
المطرب الفرنسي ينشط في جمعية اسمها ميكدال، مخصصة لدعم جنود الوحدة المكلفة بحراسة الحدود اسمها ماكاف، ومعروفة بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
ماسياس قال سابقا: "منذ أول حياتي، أعطيت نفسي وجسدي لدولة إسرائيل، كونوا على يقين: هذه هي معجزة إسرائيل".

خلفيات:

لم يصدر أي تعليق فوري من جانب الجهة المنظمة إزاء دعوات المقاطعة، وهي شركة خاصة معنية بتنظيم الحفلات.
سبق للحكومة المغربية أن شددت مرارا على أن الرباط لا تربطها أي علاقات رسمية من أي نوع كانت مع إسرائيل.
باستثناء الأردن ومصر اللتين وقعتا اتفاقيتي سلام مع إسرائيل، لا تقيم أي دولة عربية علاقات رسمية مع تل أبيب.    
 

المصدر : الأناضول
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